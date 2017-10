Quién es Sayfullo Saipov, el atacante de Nueva York

Sayfullo Saipov es el hombre que realizó el atentado en Manhattan, según informaron las autoridades de Nueva York. Está acusado de atropellar indiscriminadamente a peatones en la tarde de hoy, dejando un saldo de al menos ocho muertos y decenas de heridos.

ocurrió alrededor de las 15, cerca de escuelas donde niños celebraban la fiesta de Halloween.

Según fuentes oficiales, Saipov tiene 29 años y es un inmigrante que llegó a Estados Unidos en 2010. La cadena estadounidense CBS News reportó que el hombre es originario de Uzbekistán, con residencia en Tampa,Florida, según informó la BBC Mundo.

Resultó herido después de un enfrentamiento con la policía, pero su vida no corre riesgo. Se encuenta aún en el hospital donde fue trasladado luego de los disparos recibidos en el enfrentamiento con la Policía.

"Es un día muy doloroso para nuestra ciudad, una tragedia horrible. Déjenme ser claro, basados en la información que tenemos en este momento, esto fue un acto de terrorismo, un particularmente cobarde acto de terrorismo", dijo el alcalde en comparecencia ante la prensa.

La mayoría de las víctimas eran ciclistas que transitaban por una ciclovía del suroeste de Manhattan. Aunque ninguna otra autoridad mencionó algún grupo detrás de este incidente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al autollamado Estado Islámico.

"No debemos permitir que Estado Islámico regrese, o entre, a nuestro país después de derrotarlos en Oriente Medio y otros lugares. ¡Suficiente!", escribió en su cuenta de Twitter.

JUST IN: Photo of Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29, of Tampa, Florida, suspect in deadly NYC terror attack https://t.co/zof4fpEths pic.twitter.com/Oq0Trli4UG