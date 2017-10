Juicio por el caso Ciccone: Amado Boudou negó conocer a Vanderbroele, su supuesto testaferro

BUENOS AIRES.- El ex vicepresidente Amado Boudou insistió hoy con que no conoce al monotributista Alejandro Vandenbroele, acusado de ser su testaferro, y apuntó al banquero Raúl Moneta sobre la ruta del dinero en la causa Ciccone.

"Es fundamental que podamos dirimir de quien era la plata que fluyó" para comprar Ciccone, sostuvo el ex vicepresidente, al quejarse de la causa "diseccionada" por la que está siendo sometido a juicio oral.

Según afirmó, "es muy difícil decir 'yo no estoy' cuando las pruebas son dichos y no movimientos de fondos. Es muy difícil decir que no lo conozco a Vandenbroele y poder probarlo cien por cien. Uno esperaría que aparezca la foto o el video mío con él, algo que decían que estaba y nunca apareció".

Previamente, Vanderbroele se negó a prestar declaración indagatoria en el juicio por la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica durante el kirchnerismo, aunque dijo que piensa hacerlo más adelante.



Boudou será papá

El sitio Infobae informó hoy que Boudou, de 54 años, será será padre de mellizos junto a su novia mexicana, la ex diputada Mónica García de la Fuente. Ya se sabe que serán varones y nacerán en enero de 2018.





El ex vicepresidente fue consultado por infobae durante el cuarto intermedio de la audiencia por el caso Ciccone sobre la cuestión de su paternidad. "Sí, es correcta esa información. Voy a ser padre", respondió.



García de la Fuente tiene 36 años y es abogada especializada en derecho electoral y parlamentario. Entre los años 2012 y 2015, representó al estado de Aguascalientes en la Cámara de Diputados con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).