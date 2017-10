Un funcionario municipal de Tafí Viejo terminó aprehendido luego de un incidente en pleno centro

Un confuso episodio tuvo como protagonistas anoche a personal de Guardia Urbana y a un funcionario municipal de Tafí Viejo, que terminó aprehendido luego de una supuesta discusión con el grupo de policías.



Según informaron desde la fuerza de seguridad, alrededor de las 3.30 de hoy, a metros del cruce de las calles San Juan y 25 de Mayo, fue detenido Víctor Schedan, de 47 años, y fiscal municipal taficeño. Supuestamente causó desorden en la vía pública y habría amenazado a los policías con denunciarlos por el procedimiento.



Luego de labrarse el acta por una supuesta contravención, Schedan y su acompañante -un hombre que no se identificó- fueron sometidos a un dosaje de sangre en la Dirección de Sanidad de la capital tucumana.





Schedan fue juez de Faltas en la Municipalidad de Yerba Buena durante la última intendencia dey, en 2015, fue candidato a concejal, por ese municipio, integrando la lista 359 del Frente para la Victoria (FpV), que llevaba acomo aspirante a la intendencia.El intendente de Tafí Viejo,, que se encuentra afuera del país, manifestó que conocía el incidente, pero que prefería no emitir comentarios hasta no conocer con profundiad lo que había ocurrido. Hasta este mediodía, Schedan no respondió a los llamados de Lagaceta.com.