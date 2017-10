La reforma de Macri, paso a paso: seguridad, empleo, jubilaciones y disminución de la inflación

El presidente, Mauricio Macri, planteó ayer una "agenda de reformas permanentes", cuyos ejes principales serían la responsabilidad fiscal, la disminución de la inflación y los impuestos, el aumento del empleo y la calidad institucional. Además de estos grandes lineamientos, hizo varias alusiones al gasto improductivo del Estado.



Impuestos



Proyecto al Congreso



El presidente Mauricio Macri anticipó que hoy enviará al Congreso un proyecto de reforma del sistema tributario. “Tenemos un sistema impositivo engorroso y poco equitativo”, dijo ayer el jefe de Estado en el Centro Cultural Kirchner. El proyecto de ley modificaría el impuesto a las Ganancias sobre los intereses de los plazos fijos, y de los títulos públicos como también los que devenguen las Lebac. Se prevé también una suba de los impuestos internos sobre cigarrillos y gaseosas.



Jubilaciones



Contra los privilegios



Macri anunció que el Gobierno impulsará la reforma del sistema previsional porque “no es sustentable”, aunque aclaró que “seguirá siendo público, universal y de reparto”. “Sabemos que nuestro sistema previsional esconde seria inequidades y no es sustentable; a mi entender, no debería haber jubilaciones de privilegio, ni regímenes especiales, que habiliten sin justificación a que algunos se jubilen a las 40 o los 50 años, mientras otros tienen que trabajar hasta los 65, ¿por qué?”, se preguntó.





Instituciones

“Responsabilidad fiscal”



Con los gobernadores en primera fila, #Macri adelantó que las reformas incluyen una nueva relación fiscal entre la Nación y las provincias pic.twitter.com/3fCuldPMmJ — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 30 de octubre de 2017 Generación de empleo



Calidad institucional



Provincias



Seguridad



La calidad institucional es otro de los ejes que el gobierno quiere fortalecer. “Queremos un país donde la corrupción sea intolerable. Debemos erradicar la cultura del roban pero hacen”, enfatizó ayer el presidente de la Nación. Enfatizó la necesidad de que todos los sectores sociales alcancen acuerdos básicos con el fin de “construir un Estado que no esté al servicio de la política”. “Esto incluye reformas en la justicia, el sistema electoral y castigar la corrupción”, remarcó.El primer eje planteado por el Presidente está relacionado con una necesidad: reducir el déficit fiscal. Hizo hincapié en la inflación -dijo que es fruto de la “mala política” y en los impuestos.“Queremos impuestos más simples, necesitamos menos impuestos y todo esto lo debemos lograr con equilibrio fiscal. Vamos a presentar un proyecto de reforma tributaria. Ya empezamos a bajar la carga tributaria, pero nos queda mucho camino por recorrer. Lamentablemente, tenemos impuestos que ningún país tiene, demasiados altos, con una distribución poco equitativa. La peor distorsión es la evasión impositiva”, afirmó el mandatario y requirió la ayuda de los gobernadores.“Creemos en el trabajo como eje de las personas. Necesitamos más trabajo para millones de argentinos y reglas que fomenten el empleo privado formal”, sostuvo Mauricio Macri al anunciar el segundo eje. Consideró que la “industria” de los juicios laborales debe terminar y consideró que es uno de los principales problemas para la generación de puestos de trabajo. Anticipó la creación de “nuevas formas de contratación”. Pidió a la CGT sentarse a dialogar porque en la Argentina hay demasiadas obras sociales y organizaciones sindicales. Precisó que en el país hay 280 obras sociales de las cuales 240 representan el 70% de los trabajadores.Las reformas en la justicia y en el sistema electoral son la base del tercer eje planteado por la Casa Rosada, orientado a lograr más transparencia. “Debemos construir un Estado que no esté al servicio de la política ni de sus gremios sino al servicio de los argentinos”, subrayó Macri. Consideró que el tanto la organización de los partidos como de los comicios deben dar “un salto hacia el futuro”. Adelantó que se presentará una propuesta para los cambios electorales. Instó a los argentinos a ser “intolerantes con la corrupción”. Apuntó a algunos asuntos relacionados con el funcionamiento de los Tribunales y pidió la modernización de los trámites en general.Al referirse al exceso de empleados estatales, Mauricio Macri apuntó a las provincias. Frente a los gobernadores, cuestionó el crecimiento de las plantas de las Legislaturas. “Hay provincias donde la cantidad de empleados viene aumentando a más de 10 % por año. Hay casos de legisladores que tienen más de 80 empleados. Hay maneras mucho mejor de trabajar, mucho mejor que armar quioscos para los amigos de la política”, criticó el mandatario.Mauricio Macri llegó pasado al mediodía al CCK, en medio de un fuerte operativo de seguridad. Un batallón de gendarmes armados con bastones, escudos y cascos rodearon todos los ingresos al centro cultural. La Policía Federal, por otro lado, colmó los 200 metros que separan el lugar de la reunión de la Casa Rosada. La marcha prevista por diversas organizaciones sociales, entre ellas Barrios de Pie, no pudo llegar a la zona del acto.