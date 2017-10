Kevin Spacey, la estrella de "House of cards", admitió que es homosexual

NUEVA YORK.- El actor estadounidense Kevin Spacey reconoció abiertamente su homosexualidad a raíz de las acusaciones de acoso sexual arrojadas contra él por el también actor Anthony Rapp.

Según contó Rapp, el actor de "Star Trek: Discovery", tenía 14 años cuando en 1986, en una fiesta en el apartamento de Spacey, de entonces 26 años, éste intentó forzarle a mantener relaciones sexuales con él en su cama. Finalmente, consiguió zafarse y salir de la vivienda, añadió a "Buzzfeed News".

A través de Twitter, el ganador de dos Oscar por "The Usual Suspects" y "American Beauty" afirmó que, "honestamente", no recuerda lo ocurrido. "Pero si en aquel entonces me comporté como él lo describe, le debo mis más sinceras disculpas por lo que habría sido un comportamiento profundamente inadecuado como consecuencia del alcohol".

La denuncia por parte de Rapp lo alentó a abordar otros aspectos de su vida, añadió Spacey, de 58 años. "Como las personas más cercanas a mí saben, a lo largo de mi vida he mantenido relaciones tanto con hombres como con mujeres", reconoció.

"He amado a hombres y mantenido encuentros románticos con ellos durante toda mi vida, y ahora elijo vivir como homosexual", afirmó con rotundidad el protagonista de la exitosa serie de Netflix "House of cards". "Quiero abordar esto honesta y abiertamente, y para ello debo empezar por examinar mi propio comportamiento", remarcó.

Reacciones

La confesión de Spacey generó reacciones sobre todo negativas en un Hollywood conmocionado por el caso Weinstein. "Adiós, Spacey, adiós. Ahora te toca a ti llorar", escribió en Twitter la actriz Rose McGowan, que acusó de violación al productor Harvey Weinstein.

También la comediante y lesbiana Cameron Esposito tuiteó indignada que "ser homosexual no tiene nada que ver" con acosar a menores de edad. En la misma línea, la activista Ashlee Marie Preston se preguntaba por qué "mezclamos la sexualidad con el acoso a un menor".

Entre las pocas voces que defendieron a Spacey figura la del presidente de la corporación Allied Artists, Kim Richards. "Si es cierto, actuar por impulso cuando uno está ebrio habla de sobreindulgencia, no de un comportamiento depredador", dijo añadiendo que el actor "merece ser perdonado".

Los rumores sobre la homosexualidad de Spacey llevan años circulando. No obstante, en una entrevista en el año 2000, el galardonado actor todavía negaba sentirse atraído por los hombres. (DPA)