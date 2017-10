Macri: "tenemos que avanzar en reformas en las que cada uno ceda un poco"

El presidente Mauricio Macri convocó hoy a generar consensos básicos para lograr una Argentina más justa, integrada y en la que los ciudadanos tengan un proyecto de vida. "Hay que avanzar en reformas en las que cada uno ceda un poco", expresó.

Durante su discurso en el Centro Cultural Néstor Kirchner ante gobernadores, dirigentes políticos, judiciales y empresarios, el jefe de Estado enfatizó: "para salir de las pobreza tenemos que organizarnos y logar consensos básicos".

También, pidió salir de "la mirada reaccionaria y conservadora”.

"Hay que terminar con la pobreza para que todos los argentinos puedan decidir sobre su propia vida. Pero es inadmisible que en un país con las condiciones estructurales como las que tenemos haya tanta pobreza. La herramienta más valiosa es la fuerza emprendedora del pueblo argentino. Sól0 hay que desatar los nudos que nos tienen atados", arrancó el presidente.

En su discurso, el presidente habló de tres ejes:

- Responsabilidad fiscal, inflación e impuestos: “no podemos gastar más de lo que recaudamos. Hay que seguir bajando la inflación y comprometernos para que no vuelva a ser una herramienta de la política”, expresó

- Empleo: “consideramos el trabajo como eje de vida de las personas. Necesitamos más y mejores trabajos para millones de argentinos”, manifestó.

- La República y la calidad institucional: “queremos comprometer a todos los sectores a construir un estado que esté al servicio de los argentinos: esto implica una reforma electoral y mecanismos para castigar la corrupción”, definió.

Macri sostuvo que los objetivos fundamentales de las reformas son la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Para ello, llamó a bajar el gasto público y controlar las cuentas provinciales.

En ese marco, el jefe del Estado dijo que el país necesita una reforma tributaria. “Necesitamos menos impuestos y todo esto lo debemos lograr con equilibrio fiscal", resaltó.

Y llamó a tener una "conversación adulta y honesta" sobre el sistema de jubilaciones y pensiones. "El sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable. No debería haber jubilaciones de privilegio", aseveró.

"Si no hay consensos básicos sobre el rumbo y los objetivos que compartimos para el desarrollo de nuestro país, no habrá sustentabilidad pública ni inversiones, ni productividad, ni seguridad jurídica o competencia empresaria. No habrá equidad social ni una verdadera salida de la pobreza y la desigualdad", resaltó.

Algunas de las frases principales del discurso de Macri:

- "Los convoco a lograr entre todos consensos básicos: uno hoja de ruta que nos lleve a una Argentina más justa".

- "Quiero proponerles un compromiso de todos para que nunca más volvamos a tener inflación".

- "Lamentablemente, tenemos impuestos que ningún país tiene, demasiado altos, con una distribución poco equitativa. La peor distorsión es la evasión fiscal".

- "Necesitamos menos impuestos y todo esto lo debemos lograr con equilibrio fiscal, se lo debemos a las próximas generaciones".

- "Queremos un país donde la corrupción sea intolerable".

- "La mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país".

- "No hay manera de salir de la pobreza si no nos convertimos en un país exportador".