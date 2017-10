Una atleta tucumana ganó una competencia internacional de triatlón que se corrió en Hawaii

Una tucumana se consagró campeona en la categoría amateur femenina (de 25 a 29 años) del XTerra World ChampionShip 2017, una competencia internacional de triatlón que se llevó a cabo en Hawaii.

"Pude ganar mi categoría saliendo campeona mundial 25-29 años! y para mi sorpresa con un tiempo de 3:36 horas", escribió en su cuenta de Facebook Carolina Nieva. Además de ser la ganadora en su grupo, se convirtió en la única mujer Argentina en ocupar el primer lugar en los podios de la competencia.





Para competir, Nieva tuvo que hacer algunos sacrificios ya que el viaje implica mucho dinero. "La ayudamos en lo que pudimos, pero ella hizo todo. Aparte de entrenar participó de muchas carreras que daban dinero como premio, solicitó ayuda al Gobierno, hizo rifas y destinó los ingresos de su negocio (una peluquería canina) para poder viajar", contó Fanny Patricia Lobo, la mamá de la atleta.

"La verdad que no lo imaginé. Sí me sentía bien y fuerte como para pelear los primeros puestos pero nunca imagine ganar. No lo creía y aún me cuesta creerlo. Pensar que nunca salí del país y de repente ir a Hawaii y encima ganar... No, no entra en mi cabeza", expresó Nieva.

Según contó su madre, la joven iba segunda cuando un compañero le avisó que estaba a solo tres minutos de la alemana que lideraba la competencia. Eso le dio las fuerzas necesarias para apurarse en el último tramo: "ella se esforzó y pasó a la otra competidora en trekking. La alemana quedó en segundo lugar".





Nieva estudia en la Facultad de Educación Física y comenzó a entrenar en triatlón hace tres años, de casualidad. "Se había lesionado y le recomendaron hacer bici para recuperarse", comentó su mamá. Así empezó su carrera. A partir de allí le agarró el gustito y descubrió su nueva pasión. Participó en el Transmontaña 2016 (salió trecera) y 2017 (salió quinta); ganó la Maratón Independencia 2017 y la de Buenos Aires; a principio de año ganó la plaza para el XTerra en San Juan, ganó la competencia de Atlético en 2017, salió segunda en la Maratón Don Orione, y en 2016 ganó el Triatlón de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.





La carrera se llevó a cabo en Maui, Hawaii. La joven viajó acompañada por su novio y participó con el número 123. Ni bien llegó al hotel donde están alojados, publicó un mensaje de agradecimiento en las redes para todo los que la acompañaron: familia, amigos y su entrenador.

"Sentimos una alegría enorme. Nos emocionamos hasta las lágrimas. Como madre estoy muy orgullosa no sólo por sus logros, sino sobre todo por la hermosa persona que es. Siempre estaremos apoyándola en todo lo que quiera emprender", finalizó Lobo.