Durante el primer rastrillaje, un perro habría encontrado a Maldonado y no le hicieron caso

Un perro que estuvo en la zona donde finalmente encontraron el cuerpo de Santiago Maldonado lo habría rastreado sólo cinco días después de desaparecer, pero oficiales de Gendarmería se lo llevaron del lugar.



En videos publicados por el programa Periodismo Para Todos se ve al perro llamado "Corban" olfatear el piso, continuando el rastro del artesano desaparecido. El animal siguió el camino hacia el agua, debajo de las ramas de los sauces que nacen en la orilla del río Chubut. Allí se quedó. El canino parece haber encontrado algo, pero los oficiales hicieron caso omiso.



"Dicen que la Gendarmería lo lleva. Por eso quise confirmar que el rastro se perdía ahí arriba. Pero no hace eso el rastro: el perro siempre vuelve al mismo lugar. ¿Se dieron cuenta de lo que hizo el perro? Si perdía el rastro es probable que alguien se lo hubiera llevado porque el rastro se perdía. Pero no pasó eso", dijo en ese instante el guía de la búsqueda que llevó al animal a la zona.



El operativo montado el 5 de agosto no arrojó resultado alguno sobre el paradero de Maldonado, a pesar de lo que mostraba el perro. Con el cambio del juez, el nuevo magistrado, Gustavo Lleral, el 18 de octubre encontraron un cuerpo. Dos días después la familia confirmó que se trataba de Maldonado.





Todos cómplices.



