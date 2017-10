Macri presentará sus medidas ante opositores, gremialistas y empresarios para dar "previsibilidad"

El presidente Mauricio Macri encabezará mañana un encuentro en el Centro Cultural Kirchner en donde presentará un conjunto de políticas públicas ante más de 150 representantes de la oposición partidaria, empresarios, sectores eclesiásticos, sindicalismo, universidades y funcionarios judiciales, en la búsqueda de dar "previsibilidad" al país, tras quedar el oficialismo fortalecido por las elecciones legislativas del domingo pasado.

Macri diseña un gran acuerdo de gobernabilidad con las provincias, las empresas y los sindicatos.



El concepto de "previsibilidad" fue esbozado por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien en declaraciones radiales explicó que eso es lo que quiere Macri "para el país”. Según el jefe del bloque de diputados nacionales de Cambiemos, Nicolás Massot, se trata de un primer paso para lo que después tiene que terminar en una ley.

Mañana, ante más de 150 dirigentes de todos los arcos políticos y sociales, Macri presentará una serie de propuestas para promover consensos en torno de políticas públicas que apuntarán a generar empleo, dar sustentabilidad a la economía y, sobre esa línea, avanzar en la reducción de la pobreza.

En concreto, el Presidente hablará de la necesidad del equilibrio fiscal, tanto en el Ejecutivo nacional como en las provincias, y hasta en los municipios (hay un proyecto de reforma fiscal a debatir); el trabajo privado como eje para combatir la pobreza (animará a discutir el blanqueo laboral y pensar una reforma con la oposición y los sindicatos), un gobierno “integrado al mundo” (repensar la estrategia económica para aumentar exportaciones), y hasta planteará la baja gradual de impuestos para incentivar la producción y el consumo.

Frigerio: "tenemos que ser constantes para buscar equilibrio fiscal".



Desde las 11.45, en el CCK, escucharán al Presidente los gobernadores, autoridades del gabinete nacional y de las cámaras parlamentarias, y ministros de la Corte Suprema de Justicia y representantes del empresariado, el sindicalismo y las universidades.

Dos de los gobernadores que confirmaron su presencia mañana, tras la invitación del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, Sergio Casas (La Rioja) y Domingo Peppo (Chaco), anticiparon que insistirán con el pedido de "equidad" en la distribución de fondos, y un mayor federalismo, acaso también preparándose para la pelea que dará una parte del peronismo no kirchnerista, que buscará disputarle el lugar de principal oposición a la senadora electa Cristina Fernández.

Manzur, en Buenos Aires: “no resignaremos ni un solo peso que corresponde a las provincias”.



El gobernador de la provincia, Juan Manzur, y el de Río Negro, Alberto Weretilneck, ya anunciaron también su presencia; y desde el entorno del mandatario tucumano consideraron que el ánimo de los gobernadores (justicialistas) es trabajar juntos con el presidente Macri para sumar y aportar ideas a través del diálogo y del consenso, en el marco de un país federal, con idiosincrasias culturales y necesidades diferentes.

En Cambiemos adelantaron que, además del encuentro del lunes con todos los sectores, habrá otra reunión, el jueves 9 de noviembre, a la que están convocados sólo los gobernadores, con el fin de analizar aspectos fiscales e impositivos con vistas a una reforma tributaria.

En el encuentro multisectoral también está prevista la presencia de dirigentes sindicales. La cúpula de la CGT ya tuvo un encuentro previo con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para encauzar negociaciones en torno de una eventual reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Desde la oposición, algunos bloques ya se hicieron eco y, en el caso del Interbloque UNA (el massismo junto a los representantes del dirigente cordobés José Manuel de la Sota) se informó que asistirán en representación del mismo los diputados Felipe Solá y Marco Lavagna.

Mientras algunos movimientos sociales, como el CTEP, Barrios de Pie y la CCC, preparan para mañana una manifestación frente al CCK en repudio por la no inclusión de esas organizaciones en el encuentro, el jefe del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Héctor Recalde, anunció que no irá a la convocatoria porque "una reunión así no tiene mayor sentido". (Télam)