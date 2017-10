Sin brillar, Boca aprovecha sus chances y vence a Belgrano

Boca, cómodo líder de la Superliga, intenta extender su racha exitosa enfrentando a Belgrano, por la séptima fecha. El conjunto dirigido por el mellizo Guillermo Barros Schelotto consiguió el mejor arranque oficial para una escuadra de la institución, al ganar los seis primeros encuentros, con 15 tantos a favor y apenas uno en contra.

Más allá de un funcionamiento colectivo que aún no enamora, el "xeneize" encontró una regularidad y solidez que se mantiene, más allá de los nombres que sean de la partida. De hecho, al no estar el lesionado Fernando Gago (rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha), el uruguayo Nahitan Nandez tomó su lugar en la zona central y el rendimiento no parece haberse alterado.

Belgrano mostrará el estreno del DT Pablo Lavallén, ex Atlético. Su equipo acumula tres empates consecutivos por 0 a 0, por lo que el entrenador pretende dar el gran batacazo.

En el historial general de enfrentamientos en el profesionalismo, los dos equipos disputaron 34 partidos, con 17 triunfos de Boca, 10 de Belgrano y los restantes siete empates.