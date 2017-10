Escuchá el mensaje de Del Potro para Federer, que hizo reír a todo el estadio

Roger Federer logró su octavo título del Abierto de Basilea al vencer a Juan Martín del Potro por 6-7, 6-4 y 6-3 en la gran final. El suizo fue mucho para el tandilense, que igualmente lo reconoció al momento de los premios.

"Delpo" recibió el micrófono y no dudó en llenar de flores al ex número 1 del mundo, destacando su gran nivel, incluso a sus 36 años. "Me gustaría estar en tu forma, a tu edad. Pero no creo que pueda", sostuvo el argentino causando la risa de todos en las tribunas (y del mismo Roger).

Con 29 años, Del Potro tiene como uno de sus grandes ídolos contemporáneos al suizo que volvió a ser profeta en su tierra y que pese a ser uno de los más veteranos, se muestra intacto, como en sus mejores momentos.