Absolvieron a Macri por una causa sobre supuesto enriquecimiento ilícito

BUENOS AIRES.- El presidente, Mauricio Macri, fue absuelto por la Justicia en una causa en la que era investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, informó hoy el diario "Clarín".



La jueza Elizabeth Paisan firmó el viernes la absolución de Macri y su amigo Nicolás Caputo, actual cónsul en Singapur, precisó el periódico.

La investigación se abrió en 2015 a partir de una denuncia por supuestas irregularidades e inconsistencias entre las distintas declaraciones juradas de bienes de Macri durante su gestión como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2007-2015) y la que presentó sobre el año 2014 ante la Oficina Anticorrupción en el marco de su candidatura presidencial.

En ese marco se denunció un presunto enriquecimiento ilícito de Macri y se pidió que se investigara si había incurrido en una "omisión maliciosa" y en "negociaciones incompatibles con la función pública". Y se solicitó que se investigara los préstamos otorgados a Caputo.

La resolución judicial de absolución sostuvo que "nunca existió por parte del imputado la intención de omitir maliciosamente sus bienes" y que "la totalidad de su patrimonio se encuentra declarado".

"Las discrepancias obedecieron a los distintos criterios de carga que manejaban los organismos receptores" fiscales, según reconstruyó la agencia DPA.

En cuanto a las investigaciones sobre Macri en los denominados "Panamá Papers" por su participación en sociedades inscritas por su padre Franco Macri en paraísos offshore que no incluyó en sus declaraciones de bienes, el fallo judicial se basó en otro anterior en el que se remarcó que el actual presidente "no fue socio ni accionista" y que "no percibió dividendos ni ganancias" de esas firmas.

La jueza Paisan validó una presentación hecha por el empresario Franco Macri, que admitió que "designó a sus hijos directores de empresas sin ponerlos al tanto de ello". Para la magistrada, entonces, resulta "irrazonable exigirle que informara un cargo que desconocía por completo".