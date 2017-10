Cartas de lectores

Justicia

Resulta que Franco Vázquez uno de los imputados por el asesinato del policía José María Concha, quien fue ultimado el pasado 8 de septiembre, por decisión judicial quedó en libertad inmediata bajo caución personal. La orden fue firmada por el juez Juan Francisco Pisa. Gladys, la madre del cabo de policía asesinado se mostró totalmente indignada y con lagrimas expresó “El asesino de mi hijo sale en libertad por un error de la justicia”. Tucumán se enfrenta a una crisis de inseguridad sin precedentes. El gobernador, Juan Manzur, aceptó que el panorama es complicado. Es una situación difícil, crítica. ¿Cuáles son las herramientas que nos da la Ley? ¿Qué Justicia tenemos ? Esta semana que acaba de transcurrir bien podría haberse titulado “Crónica de una Justicia estallada”. Nuestro país carece de una política en materia de Justicia que, en definitiva, conduzca al cumplimiento de los mandatos constitucionales. Se hace necesario definir los procedimientos que permitirán a los jueces, a los funcionarios y a sus auxiliares desplegar sus trabajos con la independencia y eficiencia que exige un país que quiere garantizar la imparcialidad de sus jueces, asegurar el estado de derecho, progresar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Una revisión y reforma de los procedimientos a los cuales se desarrollan los procesos judiciales, mejorar la profundidad y calidad del servicio de Justicia.

Julio Argentino Gómez

[email protected]

Subsidio de Salud

Mi madre que es afiliada al Subsidio de Salud Afiliada 029312, se le detecto un aneurisma de aorta abdominal el mismo es grande y se encuentra inestable es decir en cualquier momento puede colapsar, hace mas de diez días presente el expediente N. 1-12400-2017 , Plan Complementario, hasta el día de la fecha dicho organismo todavía no se expidió, a pesar que abrí un coseguro y haber cumplido con todo los requisitos que amerita el caso, de forma verbal me dijo una funcionaria de alto rango que están estudiando el porcentaje que cubriría la Obra social, debido a que la intervención que le practicarían es costosa. Lo que no entiendo porque tantas especulaciones y demora cuando se trata de una vida, o será que el tener 79 años no califica para tener derecho a una intervención que puede mejorar la calidad d vida de una persona en su vejez.

Luis Salvador Quinteros

[email protected]

Presa Los Pizarro

La presa de Embalse Lateral Los Pizarro, está ubicada en el piedemonte de la cumbre de Los Llanos, aproximadamente a seis kilómetros de La Cocha. Se abastece de las aguas del río San Ignacio, mediante un canal de hormigón que funciona a cielo abierto. Se trata de un embalse construido con tierra compactada mecánicamente, pose un núcleo central de suelos cohesivos, filtros de arena y los taludes aguas arriba y abajo están protegidos de la acción erosiva por material pétreo, de diversos tamaños y granulometría. Fue construida y habilitada en la década del 70 y actualmente se encuentra en un estado de deterioro y abandono lamentable. Se puede observar: 1) Falta de mantenimiento de los canales de fuga y entrada. 2) Igual situación tiene la torre con reja, las compuertas y los elementos mecánicos y accesorios. 3) Erosión hídrica en varias partes del coronamiento. 4) Residuos sólidos urbanos esparcidos y abundante malezas, que favorecen el ocultamiento de delincuentes, que pueden atentar contra la integridad de los concurrentes, en especial la población infantil, que reside en la zona o la visita. Uno de los riesgos que tienen las presas de tierra es la filtración, ya que puede comprometer la integridad estructural de la instalación hídrica, por lo que requiere especial atención y control. Mediante expediente 980/332-S-17, se solicitó a las autoridades de recursos hídricos que se regularice esta situación. Las actuaciones se encuentran en poder de la Dirección Provincial del Agua (DPA), sin respuesta por parte de esa repartición. El embalse está dentro de la jurisdicción de la comuna de San Ignacio y Los Pizarro y, por lo tanto, debe también ser de interés y formar parte de la gestión de la delegada comunal. Además, no se entiende como el Gobierno pretende desarrollar el turismo, si un humedal como el de Los Pizarro no es tenido en cuenta e integrado al sistema turístico. Solicito a la DPA que elabore y ponga en práctica planes y programas de inspección y mantenimiento permanente para este importante ecosistema hídrico tucumano.

Juan Francisco Segura

Pasaje Baaclini 675

San Miguel de Tucumán

Situación económica

Económica y financieramente estamos atravesando otra gran crisis, por decir una y no ir tan lejos estamos con problemas muy parecidos al 2001/2002. Este gobierno recibió una situación fiscal realmente agobiante, con un déficit de entre siete y nueve puntos del PBI, lo cual ronda entre los 30 a 40 mil millones de dólares, y tomó el único camino viable que es ir reduciéndolo gradualmente. Es por ello que pasamos un 2016 malo, de pequeños ajustes y un 2017 un poco mejor, pero aunque algo bajo el déficit, debido a lo mencionado y a que hubo un blanqueo, esto no es suficiente. Existe otro problema grave: la inflación, a la que se combate solamente desde el Banco Central con tasa de interés alta y hoy positivas, las que en la medida que el déficit fiscal tienda a desaparecer dentro de 4/5 años con perseverancia, la tasa de interés será a la baja y se reducirá el endeudamiento que genera tomar dinero con semejante costo. Como en el tema impuestos es imposible aumentar nada, ya que la presión es la mas alta de toda nuestra historia, sin duda que se vienen medidas de ajuste en el gasto, esperemos que con sudor y lágrimas alcance. En lo social si que estamos muy mal, con una pobreza que ronda el 30%, la juventud con pocas posibilidades de encontrar trabajo, las adicciones en todo los niveles hace estragos, la seguridad deficiente, la salud con graves problemas para cumplir con las necesidades de la población, con la educación (arma fundamental y única ) para salir de esta situación sin rumbo y sin saber que nos pasa, por parte de los dirigentes y en todos los niveles, desde el gobierno hasta el alumnado. Por último en lo político como siempre, siguen hablando de cosas que no se cumplen, pero en definitiva no entienden lo que es el bien común; allí radica el origen de todos los males, el que no entiende, no puede solucionar los problemas porque no los ve. Ya que no entiende el que ve, sino que ve, el que entiende.

Luis Mónaco

[email protected]

Violencia

Existen varias definiciones de violencia y de tipos: física, psicológica, sexual. Como aquí nos interesa más la violencia en medicina, digamos que es el uso intencional de la fuerza física aunque puede ser alguna otra causa. Básicamente: toda violencia en medicina es punible, excepto la cirugía por tener un interés altruista; la tecnología permite que la violencia de hoy sea cada vez menos agresiva. La ultima violencia es la que sufren los médicos por parte de los familiares de los pacientes. Muy dolorosa y generalmente injustificables.

Marcelo López Avellaneda

Golf Country Club

Yerba Buena

Elecciones

Es la primera vez, creo, que un Gobierno gana las elecciones diciendo lo que piensa sobre realidad política, social y económica del país, cuando, en general, predomina la demagogia electoral. La mayor parte de los electores han decidido darle un voto de confianza a la llamada política de ajuste del gobierno nacional ¿Razones? Este nunca ocultó sus intenciones de implementar planes para terminar con el derecho laboral y previsional, precarizando las condiciones de trabajo y aumentando la edad para jubilarse. Obtuvo, prácticamente, el 40 % de los votos a nivel nacional. Varias fuerzas que no son del gobierno (por ejemplo el peronismo) y varios gobernadores peronistas han decidido apoyar a Macri, transformándose y pasando a formar parte de su bloque de diputados ¿La fórmula? Los contentan con fondos para salarios y algunas obras, votando, a cambio, en el Congreso, leyes requeridas por el Gobierno nacional, que de otro modo no podrían aprobarlos por estar en minoría. Votó, el ciudadano, en principio, un plan que lo va a perjudicar. Es un voto pensando en la necesidad de un sacrificio admisible que abriría, luego, en caso contrario, una etapa de progreso. El ciudadano, a pesar de habérsele quitado poder adquisitivo a su salario, piensa que esta sería la ruta de un posterior desarrollo económico. Esto, por supuesto, no se va a confirmar, hasta mediano plazo ¿Razones? Una política de endeudamiento, a tasa usuraria, impagable, se va a pagar recortando sistemáticamente a los trabajadores. ¿Una crisis, en el futuro, entre la ciudadanía y el gobierno? Hay que remontarse a la historia. Los que votaron a Fernando De la Rúa- la clase media urbana de Buenos Aires- en 1999, salieron en el 2001. Los protagonistas fueron sus votantes. La ciudadanía, como las personas, muchas veces se equivocan en la apreciación de los acontecimientos. Hay varias motivos: no vieron como salida a Cristina como tampoco a los gobernadores que apoyan al Gobierno nacional. Por otra parte, del lado del movimiento obrero, hay una crisis hacia adentro. Tampoco ofrecen una salida o un plan de alternativa para sus trabajadores. Nadie ha sobrevivido a tentativas de este tipo que enriquecen a muy pocos y perjudican de inmediato y potencialmente a muchos.

Pedro Pablo Verasaluse

[email protected]

Medio ambiente

Este es el futuro ambiental de Tucumán. Desde Conciencia Ambiental Tucumán, denunciamos este daño ambiental irreparable que produce la SAT. Este daño ambiental está la vista de todos por la diagonal de Tafí Viejo, el líquido contaminante y putrefacto de las cloacas reventadas de Lomas de Tafí, mataron a este árbol. Esta empresa es la irresponsabilidad en persona y su abanderado es su titular Alfredo Calvo que esta atornillado a su sillón desde hace más de doce años a la fecha, dañando a esta ciudad que gracias a su gestión pasó de ser el “Jardín de la República” al “Jardín de las cloacas”. Resulta llamativo que ante la incapacidad manifiesta siga adelante. La foto de este árbol simboliza el futuro de Tucumán en material ambiental. Tucumán ahogada por los líquidos cloacales. Si bien es cierto el árbol es un depurativo natural, no menos cierto es que ya el agua contaminada lo mató, ahora la pregunta es: si al árbol le produce semejante daño, cuán más gran daño a la vida humana. Calvo debería irse, no sin antes dar respuestas a la Justicia por tanto deterioro ambiental que se produjo en su gestión.

Pedro Martínez

[email protected]