Confirman al juez Bonadio al frente de la causa contra Cristina por la denuncia de Nisman

La Cámara Federal porteña confirmó hoy al juez federal Claudio Bonadio al frente de la investigación a la ex presidenta Cristina Fernández y otros acusados por supuesto "encubrimiento agravado" a ciudadanos iraníes prófugos por el atentado a la AMIA, denuncia hecha por el fiscal fallecido Alberto Nisman, al rechazar una recusación de otro imputado, Luis D'Elia.

Macri quiere silenciar al Congreso, dice Cristina.



El abogado defensor del referente del partido MIles, Adrián Albor, había pedido apartar a Bonadio de la causa por supuesta "enemistad manifiesta" y falta de imparcialidad, pero los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun rechazaron el planteo por improcedente, según la resolución firmada hoy a la que accedió la agencia Télam.

D'Elia fue indagado en la causa al igual que otros 14 acusados, entre ellos la ex presidenta, y ahora Bonadio debe resolver sus situaciones procesales.

Para los camarisas no surge una conducta de "enemistad manifiesta" por parte del magistrado hacia D'Elia.

Al recusar al juez, la defensa aludió a "manifestaciones -atribuidas a D'Elia- sobre notas periodísticas o sobre el devenir de expedientes judiciales; e incluso en relación a la persona del magistrado (con un particular tenor) y al modo en que ejerció su actividad funcional".

Cristina presentó un escrito en Tribunales por el pacto con Irán: "Bonadio, de usted no espero justicia".



"Las restantes invocaciones dan cuenta de supuestas acciones llevadas adelante por terceros ajenos al proceso (formulación de denuncia o publicaciones en redes sociales, entre otras cosas)", detalló la Cámara.

Ante esto "se carece de elementos que otorguen prueba bastante de la situación que describe la ley• o de indicios que den sustento a un temor objetivo de parcialidad respecto de la actuación" del juez, agregaron los camaristas.

Parrilli no sabe si Cristina asumirá su banca: "sin Estado de derecho se puede esperar cualquier cosa".



La ex presidenta fue indagada ayer en esta investigación y cerró la ronda de declaraciones.

Además de Cristina Fernández y D'Elia, fueron indagados el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros. (Télam)