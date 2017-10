Parrilli no sabe si Cristina asumirá su banca: "sin Estado de derecho se puede esperar cualquier cosa"

BUENOS AIRES.- El ex secretario general de la Presidencia del kirchnerismo Oscar Parrilli dijo hoy que no sabe si la senadora electa Cristina Kirchner asumirá su banca en diciembre al advertir que esta "es una Argentina sin Estado de derecho y uno puede esperar cualquier cosa", y calificó como "perversa y arbitraria" la detención del ex ministro Julio De Vido, acusado de corrupción.

Parrilli contestó con un "no sé" a la pregunta sobre si su ex jefa política asumirá su asiento en el Senado y fundamentó su respuesta en el hecho de que considera que en el país "no hay Estado de derecho" y en que "se puede esperar cualquier cosa, ya que el nivel de agresividad a las instituciones y a los ex funcionarios es inusitado".

En declaraciones a radio Rivadavia, el también ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) consideró que en la Justicia se miden los casos con "diferente vara".

"Hay diferente vara; a (la ex ministra de Economía) Felisa Miceli se la condenó por haber encontrado una bolsa con plata (en el baño de su despacho) y a la (vicepresidenta de la Nación) Gabriela Michetti en menos de un mes se la sobreseyó de una causa donde le encontraron casi 200.000 pesos y dólares en el ropero de su casa", ejemplificó.

La posibilidad de ir a prisíón

Parrilli enfatizó hoy que la ex presidenta no teme ir presa ante un eventual pedido de detención en las causas que tienen en su contra por delitos de corrupción.

Un día después del paso de la ex mandataria por los tribunales de Comodoro Py para declarar por el memorándum con Irán por la causa AMIA, el presidente del Instituto Patria enfatizó que "es todo una puesta en escena en el marco de la persecución mediática y judicial que están llevando a cabo" contra Fernández de Kirchner.

El ex funcionario cargó con dureza contra el juez federal que instruye en esta causa, Claudio Bonadio, a quien acusó de ser el magistrado que "más pedido de juicio político tiene"; de estar "acusado de haber encubierto el atentado a la AMIA por el propio (fallecido fiscal) Alberto Nisman"; de no haber "dado cuenta de su patrimonio" y de "haber dado muerte de dos personas por la espalda".

Consultado sobre si la ex mandataria teme ir a prisión por esta acusación de "traición a la Patria" o por los supuestos casos de corrupción que se le imputan, respondió que "no teme de ir presa y lo ha dicho siempre, por eso no ha tenido fueros durante dos años" y añadió: "No la van a atemorizar ni a doblegar".

El caso De Vido

Sobre el arresto por corrupción del ex ministro de Planificación, Parrilli dijo que fue "arbitrario y perverso" y agregó que "le sacaron los fueros simplemente con la acusación cuando nunca eludió la acción de la justicia".

"En cambio, opinó, en el caso del (presidente Mauricio) Macri que tuvo causas penales y asumió procesado sí rige la presunción de inocencia y para Julio De Vido no" cuando "lo que hay es un dictamen del fiscal (Carlos) Stornelli que no habla de coimas, ni de sobornos, ni de facturas truchas, sino que cuestiona que haya hecho convenios con la UTN presuntamente para evadir controles".

También mencionó el caso del hermano del presidente Macri que, dijo, "lavó 35 millones de dolares" y "tenía plata en negro", se preguntó "¿quién investiga esas cosas?", y acusó al jefe del Estado de "presionar" a la Justicia cuando declara que el país necesita "jueces que nos representen". (Télam)