Ciudadela Básquet y Alberdi se enfrentan en Barrio Jardín por el Torneo Federal

Los dos llegan con records coincidentes (1-1). Ciudadela Básquet y Juan Bautista Alberdi se enfrentarán esta noche, desde las 22, en cancha de Barrio Jardín por la tercera fecha de la División NOA del Torneo Federal de Básquet.

La fusión debutó perdiendo de visitante con Tucumán BB (52-75) y en la jornada anterior, se trajo un buen triunfo desde Orán (80-73). El visitante, en cambio, comenzó con una victoria en Catamarca, ante Hindú BBC (86-80) y cayó en nuestra capital frente al puntero El Tribuno (85-74).

El elenco dirigido por Daniel Allende se reforzó con jugadores de comporbada experiencia como Álvaro Rodríguez y Daniel Orresta e incorporó también al ala pivot chaqueño Jonhatan Struciat y continúan el pivot César Lorú (considerado el mejor pivot de la temporada anterior), Marcos Contreras y Luciano Décima.

La JBA, conducida por Daniel González, consiguió un triunfo trabajoso en la fecha inaugural y fue derrotada por El Tribuno siete días atrás en cancha de Independiente. Con sólo tres fichas mayores del equipo que jugó la ex Liga C (Gustavo Ahumada, Matías Yane y José Nacusse), se reforzó con Luciano Luna (ex Nicolás Avellaneda), Franco Hubert (Tucumán BB), Julio Carrizo y Sebastián Paz Duarte.