Sergio Maldonado se tatuó el rostro de su hermano en el brazo

Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, brindó una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional y aseguró que a su hermano lo mataron. También dijo que las fotos del cadáver de su hermano se filtraron desde el teléfono del médico forense.

Durante la conferencia de prensa, Maldonado mostró el tatuaje que se hizo en el brazo para homenajear a su hermano.

“Hace 88 días pedimos justicia por Santiago. Fue asesinado; es desaparición forzada”, manifestó ante los periodistas.

También denunció que la familia no deja de sufrir todo tipo de hostigamientos. "Es muy doloroso estar buscando a alguien y estar soportando ataques permanentes”, se quejó.

“Desde el teléfono del médico forense que participó en Esquel se filtraron las fotos del cuerpo; con esa base de irresponsabilidad ¿cómo podemos esperar que la justicia funcione como debería?” aseveró.

También manifestó: “lo más importante para nosotros era Santiago; y apareció sin vida; el hecho de que el cuerpo no tenga lesiones no significa que no haya sido ultrajado”.

Por su parte, la abogada de la familia, Verónica Heredia, volvió a reclamar hoy una investigación imparcial para determinar las condiciones en que fue hallado el cuerpo de Santiago, según la agencia DyN.

"No hay ninguna explicación lógica de por qué aparece el cuerpo en un lugar donde no estaba antes, por esto estamos exigiendo una investigación imparcial que hasta ahora no hubo", dijo Heredia.