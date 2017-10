Lo que faltaba: Frank Underwood le envió un mensaje a De Vido

Frank Underwood ya nos tiene acostumbrado a este tipo de cosas. Es que no es la primera vez que el protagonista de la exitosa serie de Netflix, House of CardsEl publica en su Twitter un mensaje para los argentinos. Ahora, el "político" se refirió a la detención del ex ministro de Planificación K, Julio de Vido.



“¿Recuerdas lo que dije acerca de elegir dinero por sobre el poder?”, publicó en su cuenta el personaje de la serie. El mensaje fue publicado ayer, luego de que el diputado nacional por el Frente para la Victoria y ex ministro kirchnerista, pierda sus fueros y sea trasladado al penal de Ezeiza.



.@JulioDeVido Remember what I said about choosing money over power? — Frank Underwood (@FrankUnderwocd) 25 de octubre de 2017