De Vido no tiene previsto involucrar a otros funcionarios, según su abogado

BUENOS AIRES.- El abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, afirmó hoy que "por ahora" no pedirá el beneficio de la prisión domiciliaria para el ex ministro kirchnerista, preso desde ayer en el penal de Ezeiza, aunque remarcó que es diabético y que "llevó insulina para 10 días".

Además, descartó que su defendido vaya a hablar para involucrar a otros ex funcionarios, y advirtió que esas maniobras son extorsiones.

"Trascendió lo de la domiciliaria pero por ahora no hemos pedido nada. Lo único que le avisamos al juez es que es insulinodependiente y de modo intenso. Es una persona que tiene que autoinyectarse entre dos y hasta siete u ocho veces por día. Y eso no tiene horarios fijos. Le avisamos al juez que no le saquen esa insulina. De hecho, llevó insulina para unos 10 días", reveló.

En declaraciones a radio Rivadavia, Rusconi contó que aún no pudo ver a De Vido tras su detención, pero dijo que no le sorprende que esté deprimido. "A mi juicio, es víctima de un conjunto de decisiones alejadas del estado de derecho", argumentó.

"Lo que corresponde es que quien está sindicado por un delito pueda defenderse. Y en todo caso, si hay elementos que se lleve ese caso a un juicio oral y se emita una decisión de condena. Ahí sí, eso es lo que habilita la imposición de una pena. En Argentina lo que está siendo aplaudido es un espanto, es la aplicación de penas sin juicio previo", añadió.

Además, en declaraciones a radio La Red, el abogado descartó que el ex ministro de Planificación tenga pensado hablar para involucrar a otros ex integrantes de los gobiernos kirchneristas en las causas en las que se lo investiga.

"Conceptualmente me opongo a esas extorsiones. No voy a entrar. Creo que del diálogo que tengo permanentemente con Julio De Vido, ni siquiera nos hemos planteado esto. En las causas en las que estoy, las imputaciones a De Vido son ridículas", afirmó.

Sin responsabilidad

Rusconi dijo también que "hay que definir qué significa hablar" y aclaró que "él ya hablado en el expediente a través de un escrito y ha demostrado que no ha tenido en los hechos ningún tipo de responsabilidad".

Según el abogado, el juez Luis Rodríguez, que tiene a su cargo la causa por un supuesto desfalco de $ 265 millones en el yacimiento carbonífero de Río Turbio, dictará "o la falta de mérito o el sobreseimiento" para el ex ministro.

"Hay que esperar que el juez resuelva, tiene 48 horas para resolver sobre el mérito del asunto. Esperamos con bastante convicción de que el juez sea coherente, con lo cual debiera concluir con la falta de mérito o un sobreseimiento. Todavía le faltan tomar un montón de indagatorias, que estaban dispuestas. Lo normal es que dicte una falta de mérito", afirmó.

Además, calificó como "un espanto" que sea la Cámara de Apelaciones la que "obligue a un juez inferior, que antes había dicho blanco, que ahora diga negro".

Consultado sobre si la detención del ex ministro de Planificación tuvo vinculaciones políticas, Rusconi advirtió que "hay una conexión entre algunos jueces y algunos funcionarios que han descubierto las ventajas electorales de perseguir injustamente a sus contrincantes políticos es evidente".

Aseguró que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "le había prometido al presidente Macri" la foto de la detención de De Vido, "pero como no pudo, difundieron la del ingreso al penal".

Por último, hizo un duro cuestionamiento a la Cámara de Diputados por haber votado el desafuero de De Vido.

"Se abandonó ayer el estado de derecho desde el Parlamento. Lo que dejaron instalados los diputados es que cualquier denuncia que esté en Comodoro Py, haya o no responsabilidad, haya o no llamado a declaración indagatoria, puede generar que a un sujeto lo detengan con solo decir de modo arbitraria que quizás puede obstaculizar la investigación", alertó. (DyN)