Una fracción opositora en River presentó a Trezeguet en su lista para las elecciones

BUENOS AIRES.- El ex campeón mundial con Francia y uno de los goleadores del ascenso de River Plate, David Trezeguet, se presentó como el candidato a manager futbolístico junto al dirigente Antonio Caselli, quien lanzó su propuesta electoral para las elecciones del 3 de diciembre próximo.

Trezeguet aseguró en conferencia de prensa que la idea es potenciar al club en el exterior. "Tenemos que hacer que el club tenga mayor expansión a nivel internacional y marcar una línea de trabajo de crecimiento en ese aspecto", dijo el franco-argentino.

El ex futbolista, que estuvo acompañado por otro histórico jugador del club como Antonio Alzamendi, agregó: "me dieron la posibilidad de volver y no lo dudé un minuto, quiero aportar desde la cuestión dirigencial, me preparé y acá estoy".

Caselli, destacó el valor de Trezeguet: "demostró su amor por el club al regresar en un momento donde se lo necesitaba y por su trayectoria y su experiencia internacional nos va a dar un salto de calidad para hacer que River sea más grande".

Las elecciones presidenciales tendrá la participación del oficialismo, que busca la reelección de Rodolfo D'Onofrio, quien aún no realizó su lanzamiento oficial. Los otros candidatos que anunciaron su participación son Carlos Trillo y Leonardo Barujel. (Télam)