Así fue el tiroteo durante el intento de asalto a la quiniela de Villa 9 de Julio

Tres hombres atacaron ayer una quiniela en Villa 9 de Julio y, en la huida, se tirotearon con un policía. Uno de los supuestos delincuentes fue herido y se encuentra internado en estado reservado. Desde las cámaras de seguridad del local, ubicado en avenida Juan B. Justo al 1.500, se pudieron reconstruir las escenas más dramáticas del intento de asalto, que duró menos de un minuto.

Se tiroteó con un policía en un asalto y ahora está muy grave

En las imágenes se pueden ver a tres hombres que ingresaron al comercio y, a punta de pistola, intimidaron a los empleados y se hasta le dispararon a uno de los clientes. El ataque fue repelido por un policía de civil, que se encontraba en ese momento en el lugar.

“Uno estaba vestido con la camiseta de River, otro con la de Talleres y el último tenía una remera blanca con el escudo de San Martín. Ingresaron a los gritos y le dijeron a todos que se tiraran al piso. Entre los clientes había un muchacho gordito que no se podía tirar, por lo que le dispararon, pero no le pegaron. En ese momento, el policía aprovechó para escabullirse, se identificó y comenzó el tiroteo. El herido era el que estaba vestido de River, pero salió caminando. Es más, no hay una gota de sangre”, relató un allegado a los propietarios del local, que prefirió no dar su nombre por temor a represalias.

Villa 9 de Julio: intento de asalto, lluvia de balas y un presunto delincuente herido

Unos minutos después del tiroteo, el joven con la camiseta de River fue trasladado por su familia al Centro de Salud, en donde fue operado y su estado es crítico.