Seis tratamientos para mejorar y rejuvenecer el rostro para el verano

Ya no queda nada para las vacaciones y si querés que recibir el verano espléndida hay ciertas cosas que no te podés olvidar. Si empezaste a cuidar tu cuerpo no te olvides de la cara ya que es el sector más expuesto y, por lo tanto, propenso a resultar afectado por las condiciones del verano. Acá te damos algunos tips para cuidarlo y te contamos cuáles son los tratamientos más pedidos por las tucumanas.

"Esta es la época de la mayor cantidad de consultas dermatológicas. La gran mayoría llega a mi consultorio para mejorar su parte estética", comentó la doctora Roxana Amante.

La especialista afirma que los pacientes se acercan a ella buscando un cambio que cumpla con las siguientes caracteríticas: que sea rápido, que luzca natural y que no les haga perder la expresividad: "lo que yo busco es que el paciente se vea más lindo pero que nadie se dé cuenta qué se hizo".

Tips para el cuidado de la cara

- Usar protector solar, aún en días nublados

- Usar cremas hidratantes

- Exfoliar la piel

- Beber mucha agua

Por zona, los tratamientos más demandados

Boca:





- Recuperar el volumen perdido en los labios y la zona peribucal, pero sin exagerar los rasgos.

- Ácido hialurónico para eliminar las líneas de expresión, los surcos y delinear la boca.

Nariz:

- La rinomodelación es uno de los tratamientos más pedidos ya que por ella, el paciente puede retocar su nariz sin pasar por el quirófano. Se hace con ácido hialurónico, en un procedimiento que demora solo minutos.

Mirada:





- Botox: para tratar las arrugas de expresión y relajar los músculos. La idea es refrescar la mirada no tener la cara paralizada.

- Ácido hialurónico para tratar las ojeras y la pérdida de volumen de los pómulos.

Rostro en general:





- Peeling combinado con ácido retinoico, glicolicos o mandelicos. Esto ayuda a mejorar los cambios pigmentarios, los poros dilatados, las opacidades de la piel y las arrugas finitas.