"La Legislatura no es el lugar para que se resuelvan las internas de un partido", cuestionó Cambiemos

El legislador macrista Alberto Colombres Garmendia criticó que se haya adelantado la renovación de autoridades en la Legislatura, al tiempo que apuntó a que se trató de una interna dentro del oficialismo luego de las elecciones del domingo. "La Legislatura no es el lugar para que se resuelvan las internas de un partido político", disparó apenas comenzó la sesión.

A través de su cuenta de Twitter, el referente de Cambiemos indicó que se había acordado diferir a fin de año el cambió de mesa de conducción. "Las nuevas autoridades no se merecen ser electos de esta manera, sino con el consenso y el diálogo. En estas nuevas autoridades no hay nadie que represente a Cambiemos; no se reconoce a la minoría", indicó.

"Que sea legal la elección de autoridades no quiere decir que haya respetado las formas institucionales. Los peronistas perdieron 60.000 votos en 60 días, imagínense cómo van a llegar a 2019", agregó Colombres Garmendia.

También manifestó su enojo el radical José María Canelada, quien se retiró del recinto antes de que se llevase a cabo la votación. No fuimos notificados. El oficialismo decidió de manera autoritaria tratar este tema, sin que se discuta en Comisión, para ajustar las diferencias que hay dentro su partido”, dijo.

"Lamento haber tenido que enterarme de esto a través de un tuit publicado por un periodista",disparó. Y agregó: "elegir nuevas autoridades de Cámara es algo que se debe hacer responsablemente porque lo que se elige es una nueva línea de sucesión de poder, se elige quién o quiénes van a reemplazar al gobernador, en caso de ausencia, y a decidir cosas que tienen alto impacto sobre la vida del conjunto de los tucumanos".

Al igual que Colombres Garmendia, Canelada deslizó que la modificación de autoridades se realizó por una interna del PJ. "Esta institución está para tomar decisiones que deben cambiar la vida de los tucumanos, no rencillas entre Alperovich, Jaldo y Manzur", finalizó.

Durante la sesión de hoy se resolvió que Fernando Juri ocupe el lugar de Julio Silman como presidente subrogante, y que Juan Ruiz Olivares sea el vicepresidente primero, en reemplazo de Guillermo Gassenbauer, de quien se difundió un video consumiendo droga.