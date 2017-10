Los detalles del casamiento de la "China" Suárez y Benjamín Vicuña

La "China" Suárez y Benjamín Vicuña anunciaron que tendrán un doble casamiento: uno en Argentina y otro en Chile. Lo contó la propia actriz, en una entrevista con Gente.

"Tiene que ser uno y uno. Mejor dos ceremonias chicas que una grande", dijo la "China". Suárez compartió algunos detalles de lo que serán las celebraciones:

- Serán fiestas íntimas, a las que concurrirán familiares y amigos muy cercanos a la pareja.

- Se realizará luego del nacimiento del bebé que están esperando.

Además contó cómo fue el romántico pedido de casamiento: "estábamos en Chile con su familia, en el campo. Fue de película y me tomó por sorpresa. La familia y Benja sabían lo que se venía, yo me quería tirar a dormir la siesta y él me dijo que fuéramos a caminar. Todo fue muy romántico porque se arrodilló frente a mí y fue divino".