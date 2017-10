Alfaro, tras las elecciones: "Alperovich fue el jefe de campaña de Bussi"

Pasaron las elecciones, pero no las polémicas. El intendente Germán Alfaro, quien integra el espacio Cambiemos, arremetió contra el ex gobernador y actual senador nacional, José Alperovich. Pero no sólo cuestionó al PJ: también pidió una autocrítica dentro del espacio que lidera el presidente Mauricio Macri.

“José Alperovich fue el jefe de campaña de (Ricardo) Bussi”, disparó Alfaro. “Por eso decidí irme del Justicialismo, porque no me gusta lo del todo vale”, agregó.

“Lo más grave de esto es que hay compañeros que militan con mucho empeño y sacrificio por sus convicciones y que uno de los conductores del PJ los traicione de esa forma…”, dijo sobre Alperovich. “Hay que tener cara para levantarle la mano a (Osvaldo) Jaldo. Creo que estaba más contento por los votos de Bussi que por la performance de Jaldo. Esa es la prostitución de la política”, continuó.

Alfaro hizo estas declaraciones en el programa Los Primeros cuando le consultaron sobre el desempeño electoral de Bussi, quien quedo a unos pocos miles de votos de la esposa de Alfaro, Beatriz Ávila, quien se convirtió en diputada nacional el domingo.

El intendente no se limitó a cuestionar al PJ; también lanzó críticas hacia el espacio político que él integra, Cambiemos. “Cambiemos tiene que entender que es un proyecto político que se construye colectivamente”, definió. Luego de asegurar que no todos los sectores de ese partido trabajaron de la misma manera durante las elecciones, disparó: “hay que plantear una autocrítica”.