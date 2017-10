Cinco noticias que tenés que conocer durante la mañana

1. De Vido pasó su primera noche en el mismo penal en el que están Báez, Jaime y López

El ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido fue abandonado ayer por sus compañeros de bancada, perdió los fueros y fue detenido por la Justicia. Por la tarde fue trasladado al hospital del penal de Ezeiza. Antes se había negado a declarar en los tribunales federales de Comodoro Py. Por la mañana, la Cámara de Diputados había votado su desafuero. Casi todos los miembros de la bancada del Frente para la Victoria no participó del debate y, por eso, no hubo voces en defensa del ex funcionario. En el penal de Ezeiza hay otros kirchneristas detenidos: José López, Ricardo Jaime y Lázaro Báez.