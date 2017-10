Mirá el fuerte cruce entre los apoderados del Frente Justicialista y de Cambiemos por el clientelismo

En un acalorado cruce que se desarrolló en los estudios de Canal 10, durante una nueva emisión de "Panorama Tucumano", los apoderados del Frente Justicialista y de Cambiemos, Marcelo Caponio y Arturo Forenza, discutieron sobre el clientelismo que hubo en Tucumán durante las elecciones del domingo.



Es los vales de compra fueron el foco de conflicto en las denuncias electorales, como así también el acarreo de personas.



El Frente Justicialista había denunciado que Cambiemos repartió boletas de sus candidatos junto con tickets de supermercados por un valor de $ 150 per cápita. Las denuncias trascendieron en las redes sociales y llegaron, incluso, hasta el Juzgado Federal con competencia electoral.



"Vivimos una metodología nueva. El día sábado ya habíamos tomado conocimiento que estaban circulando tickets por votos de Cambiemos, y el domingo los mismos aparecieron en forma masiva en diferentes zonas de Tucumán. Efectuamos la denuncia en el juzgado federal para que investiguen", empezó diciendo Caponio.



Ráidamente, Forenza, de Cambiemos, no se quedó atrás y le respondió: "es insólito que nos acusen de clientelismo a nosotros. Que el oficiliasmo nos diga eso, sabiendo que ellos ya tenían denuncias por acarreo. La gente sabe y nosotros no nos chupamos los dedos. Sabe quién vive haciendo politica y quién hace clientelismo".



El rumor del domingo era que cada puntero del Frente Justicialista por Tucumán disponía de $ 800 para alquilar autos, mientras que en Cambiemos la oferta llegaba a superar los $ 1.000. Durante las elecciones se registraron 73 denuncias, 10 más que en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).



Mirá el video completo de todo lo que se dijeron Caponio y Forenza.