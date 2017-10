Tras el desafuero y la detención de De Vido, Elías de Pérez apuntó a Alperovich

La senadora nacional Silvia Elías de Pérez celebró el desafuero y la posterior detención del diputado Julio De Vido, uno de los ministros más influyentes que atravesó las tres presidencias kirchneristas. Además, la parlamentaria tucumana apuntó a José Alperovich, al vincularlo con el detenido. “De Vido no operó sólo. En el caso de Tucumán, no sólo actuó junto al secretario de Obras Pública de la Nación, José López, sino con el mismísimo ex gobernador Alperovich”, expresó en un comunicado oficial.

“Desde hace años vengo denunciado un plan sistemático de saqueo. Incluso cuando el kirchnerismo era una fuerza hegemónica infranqueable. ‘Invencible’, como se jactaban con prepotencia”, remarcó la legisladora nacional, quien denunció a De Vido, López y Alperovich, por irregularidades en el manejo financiero del “Plan Más Cerca”, programa nacional destinado a la concreción de obras públicas en municipios y comunas.

En este sentido, Elías de Pérez destacó el llamado a indagatoria de Alperovich por parte del fiscal Carlos Stornelli.

“EL Plan Más Cerca fue un método sistémico ideado desde la administración central, con el objeto de atomizar fondos públicos, que en el caso de Tucumán contó la inestimable colaboración de Alperovich. Su única finalidad fue impedir el seguimiento de ‘la ruta del dinero’, de ocultar a los ojos de la ciudadanía y de los organismos de control las obras que no se realizaron y hacerse con esos millonarios recursos”, sentenció.