Independiente y Nacional abren la llave de cuartos de final en Asunción

Independiente, ganador de 16 trofeos internacionales, entre ellos siete copas Libertadores, intenta dar un significativo paso hacia las semifinales de la Copa Sudamericana en su visita a Nacional de Paraguay, en el partido de ida de los cuartos de final.

El desquite se jugará en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, en el mismo horario el próximo 2 de noviembre y el ganador de esta eliminatoria se cruzará con el vencedor del partido entre Racing y Libertad de Paraguay.

La actualidad de Independiente no es la ideal y no desde el punto de vista del juego sino del entorno, a raíz de las amenazas que recibió el entrenador Ariel Holan por parte del barrabrava Pablo "Bebote" Álvarez, ante la negativa del técnico de entregarle U$S 50.000 para que la barra del club pueda viajar al Mundial Rusia 2018.

En medio de ese panorama, Independiente, con su característico juego ofensivo, muy ligado al vértigo, dejando de lado una elaboración más minuciosa, quiere avanzar en la Copa Sudamericana.

Por su parte, Nacional no goza actualmente de una buena racha en el Clausura paraguayo, ya que no conocen la victoria desde hace cuatro fechas (tres empates y una derrota), pero a nivel internacional eleva su rendimiento.