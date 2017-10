Carrió le respondió a De Vido: "que no me manden (champagne), porque no tomo alcohol"

La reelecta diputada nacional por el frente Vamos Juntos, Elisa Carrió, le respondió al ex ministro kirchnerista Julio De Vido. Al momento de ser detenido, este había que le enviaran "champagne" a la legisladora para celebrar. "Que no me manden, porque no tomo alcohol", apuntó la parlamentaria oficialista en su cuenta de la red social Twitter.

"Donde hay festejo es en el cielo, porque hubo justicia", aseguró Carrió.

Según confirmaron a la agencia DyN fuentes judiciales, el ex funcionario kirchnerista ingresó esta tarde a los tribunales de Comodoro Py e ironizó: "mándenle champagne a la doctora (Elisa) Carrió".

Para evitar el casco y el chaleco antibalas, De Vido optó por entregarse en los tribunales.



Otra referente de Cambiemos que realizó declaraciones sobre la detención de De Vido fue la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. "Ya no hay impunidad ni privilegios para nadie", remarcó la mandataria.

"Todos somos iguales ante la ley y tenemos que responder por lo que hagamos", advirtió Vidal, quien además afirmó que "está bien que la justicia pueda actuar".

Cómo votaron los diputados tucumanos en la sesión por De Vido.



En declaraciones al canal Trece, la gobernadora expresó: "todos los argentinos sabíamos que esto iba a pasar hoy, pero una cosa es saberlo y otra es verlo". "Eso es muy importante respecto a lo que viene para adelante, la confianza que tenemos que recuperar en nosotros mismos, en el país que queremos, un país sin justicia no es un país posible", manifestó. (DyN)