El video que muestra el momento en el que De Vido se entregaba en Tribunales

BUENOS AIRES.- Apenas unos minutos después de terminada la sesión en Diputados que aprobó el desafuero de Julio De Vido, efectivos de la Gendarmería Nacional dispusieron un operativo para la detención del ex ministro en su domicilio del barrio porteño de Palermo. También hubo agentes en Zárate y de un tercer inmueble, según informaron a la fuentes de seguridad. Sin embargo, cerca de las 15 De Vido se presentó espontáneamente en los tribunales de Comodoro Py, en Retiro.

Para evitar a la prensa y eludir la emblemática foto de funcionarios kirchneristas detenidos con casco y chaleco antibalas, De Vido cortó por lo sano y se presentó por si mísmo en la sede judicial. Fue recibido en el juzgado en un clima relajado, muy distinto a las imágenes de tensión que rodearon su búsqueda, señala La Nación. Lucía un pantalón beige y llegó acompañado por su abogado, Maximiliano Rusconi. El ex ministro de Planificación aguardó en una sala contigua antes de ser llamado a declarar.

De Vido afronta dos pedidos de prisión preventiva. El juez federal Claudio Bonadio lo acusa de presuntos sobreprecios por casi U$S 7.000 millones en la compra de gas licuado. Por su parte, el juez federal Luis Rodríguez lo investiga por un desvío de $ 280 millones en obras que no se completaron en la mina de carbón de Río Turbio. Ambos magistrados consideran que, de continuar en libertad, el ex ministro podría entorpecer las investigaciones en curso y por ello solicitaron su desafuero.

En Diputados, la votación dio como resultado el desafuero, tal como lo habían solicitado los jueces Bonadio y Rodríguez, que investigan al ex ministro del kirchnerismo por fraudes millonarios al Estado. Ya revocadas sus inmunidades legislativas, hoy mismo De Vido quedaría detenido. Fueron 176 votos afirmativos, ninguno negativo y una abstención.