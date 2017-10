La tremenda carta de una nena víctima de bullying: "nadie me habla, todos me maltratan; quiero morir"

Una niña de 11 años de Neuquén intentó matarse a causa del acoso que sufre por parte de sus compañeros en la escuela. La madre logró evitarlo gracias a que encontró una nota que la niña le había dejado.

El hecho ocurrió el jueves pasado. La nena le escribió una carta a su mamá y se encerró en el baño con un cuchillo. La mujer, al advertir el hecho, forzó la puerta y evitó que se hiciera un daño grave. Según publicó TN.com.ar, había alcanzado a hacerse un pequeño corte.

"Soy una manzana podrida porque nadie quiere jugar conmigo, nadie me habla y todos me maltratan. Quiero morir, no quiero vivir más así, mamá te voy a extrañar", decía la carta con la que pretendió despedirse.

El padre de la nena denunció que las autoridades de la escuela 82 de Neuquén no hicieron nada cuando ellos les reclamaron por los constantes acosos y agresiones que sufría la nena. Incluso, dijo que le en una oportunidad le respondieron que si no les gustaba la institución, la cambiaran de colegio.