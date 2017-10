La Conmebol considera positivo el estreno del VAR en la Copa Libertadores

BUENOS AIRES.- El presidente de la Comisión de Arbitraje de la CONMEBOL, el brasileño Wilson Seneme, calificó hoy como "positivo" el estreno del Sistema Asistencia Arbitral por Video en el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores de América entre River Plate y Lanús.

"Para mí fue todo un éxito después de varios meses de trabajo. Hubo un excelente arbitraje y se vio que el VAR no necesitó ser usado", destacó Seneme en declaraciones al sitio web de la Conmebol.

A pesar de que no fue utilizado por el árbitro brasileño Wilton Sampaio, Seneme remarcó la importancia de tener disponible el VAR "ante un error claro" del juez principal.

En este sentido, ya en diálogo con TyC Sports, Seneme respaldó la decisión de no recurrir al VAR en la jugada en la que Diego Braghieri, defensor de Lanús, derribó a Ignacio Scocco, delantero de River Plate, en el área. Esa jugada, para el DT "millonario", Marcelo Gallardo", fue un "claro penal".

"El VAR no intervino en el penal a Scocco porque consideró que no fue falta. No fue una jugada dudosa porque si bien hubo contacto el delantero exagera", afirmó Seneme. El segundo partido del período "experimental" del VAR se desarrollará esta noche en Guayaquil, en la otra semifinal que protagonizarán Barcelona y Gremio, de Brasil, con el arbitraje del argentino Néstor Pitana. (Télam)