El Frente para la Victoria no baja al recinto: De Vido queda a un paso del desafuero

BUENOS AIRES.- Antes del incio de la sesión, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, adelantó este mediodía que los diputados kirchneristas no bajarán al recinto para tratar los pedidos de desafuero del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. "La actitud nuestra es no convalidar lo que entendemos como una persecución", dijo en rueda de prensa.

En julio, cinco de los nueve diputados tucumanos votaron en contra del desafuero de De Vido

El propio Recalde adelantó que el oficialismo lograría reunir los dos tercios de los votos necesarios para quitarle los fueros al ex funcionario kirchnerista por pedido de los jueces Luis Rodríguez (investiga malversación de fondo en la mina de Río Turbio) y Claudio Bonadio (por presuntos sobreprecios en la compra de gas licuado).

"Hay un plan de persecución de opositores. Existe un grupo de jueces y fiscales que siguen instrucciones del Poder Ejecutivo de la Nación", denunció.

Cuáles son las causas que complican a De Vido y que están relacionadas con Tucumán

El legislador se preguntó "¿dónde está la división de poderes?, repasó varias causas judiciales que involucran a funcionarios y familiares del presidente Mauricio Macri y advirtió que "hay insólitos sobreseimiento de inusitada rapidez", entre las que mencionó el del propio Macri que "asumió el poder procesado por las escuchas ilegales" durante su gestión como jefe de gobierno porteño.