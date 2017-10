En julio, cinco de los nueve diputados tucumanos votaron en contra del desafuero de De Vido

Cinco de los nueve diputados por Tucumán adelantaron que votarán hoy a favor del desafuero del ex ministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido, quien está siendo investigado por malversación de fondos en la mina de Río Turbio y por supuestas irregularidades en la compra de gas licuado. Sin embargo, en julio, cuando se intentó por primera vez echarlo de la Cámara Baja, fueron cinco los parlamentarios tucumanos lo respaldaron.

José Orellana, Miriam Gallardo, Alicia Soraire, Mabel Carrizo y Marcelo Santillán votaron en julio en favor del ex ministro. Federico Masso, Teresita Villavicencio, Juan Casañas y Facundo Garretón, en tanto, volverán a manifestarse a favor de la quita de fueros de De Vido.

A diferencia de lo ocurrido en julio, el peronista Orellana anticipó que modificará su postura y calificó de “indefendible" la situación judicial que atraviesa De Vido. “No me siento contradictorio: me niego a ser juez. Ahora hay pedidos de desafuero de dos jueces federales. No voté para defenderlo: en aquel momento, no era el procedimiento debido para inhibirlo moralmente", justificó.

Por el momento no se definió cómo votarán esta vez Gallardo, Soraire, Carrizo y Santillán. Trascendió que se acoplarían a la decisión que tome el bloque del Frente para la Victoria.

Los pedidos de quita de fueros y de detención a De Vido fueron presentados por los jueces Luis Rodríguez -investiga la malversación de fondos en la mina de Río Turbio- y Claudio Bonadio, quien lleva la causa referida a la compra de gas licuado.

De aprobarse, De Vido perdería el privilegio con el que cuentan los parlamentarios de inmunidad de arresto y quedaría detenido de manera inmediata. No está confirmado, de todas maneras, si concurrirá o no.