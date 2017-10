Qué puede pasar si no declarás las compras que hiciste en el exterior

Estás planeando tus vacaciones y tenés pensado llevar la valija vacía para llenarla con cosas nuevas. Dependiendo del destino (Chile o Estados Unidos, por ejemplo), es posible que no solo la traigas repleta sino que además quizás tengas que conseguirte otra para poder traer todo lo que vas a comprar en el viaje. ¡Ojo! Eso puede tener un precio extra.

Las compras en el exterior tienen franquicias (montos máximos de los que no te podés exceder al ingresar a Argentina nuevamente). En caso de que superes la cantidad estipulada (vía terrestre, aérea o marítima) vas a pagar los impuestos correspondientes por ese exceso.

Si no tenés muy en claro cómo funciona, Pablo Celano, despachante de Aduana, te explica cómo es el procedimiento de control y cuáles son las consecuencias te puede generar el hehoc de no declarar los bienes que compraste.

1- Control

Cuando regresas tenés que pasar tu equipaje por la Aduana y declarar las compras que hiciste fuera del país. Al formulario para asentar esos datos te lo da la empresa de transporte que te trae de vuelta (la aerolínea, por ejemplo), la Aduana o vos podés descargarlo desde aquí.



"Las aduanas de todo el país cuentan con un escáner y un detector de metales. Con eso se puede ver qué es lo que hay en la valija y qué trae consigo el pasajero", aclaró Selano quien agregó que aquí, en Tucumán, también funciona.

2- Declaración y multas

Si el valor de los bienes que compraste supera la franquicia, debes pasar por el sector que dice “Tiene para declarar”.

Si no declarás lo que compraste y los funcionarios de Aduana lo descubren, vas a tener que pagar de una a cinco veces el valor de la compra total que hiciste. Inclusive esto puede terminar en el secuestro de la mercadería.

"Hay dos tipos de infracciones: el ocultamiento y el 'olvido'. Si se ve una clara intención de ocultar el producto (por ejemplo, un teléfono envuelto en una media), directamente se secuestra la mercadería. Si está en la valija y la pasaste por el escáner, sólo te cobrarán la multa", detalló el despachante de aduana.

Además, dijo que el monto de la multa o la decisión de secuestrar la mercadería depende del criterio del funcionario de Aduana.

3- ¿Cuáles son los montos permitidos?

- Si viajás en avión o por vía marítima:

U$S 300 las personas mayores de 16 años y U$S 150 las personas menores de 16 años.

- Si viajás por tierra o por río:

U$S 150 las personas mayores de 16 años y U$S 75 dólares las personas menores de 16 años.

4- Impuestos

Si pasás por la Aduana con un monto superior al permitido, te van a pedir el formulario antes mencionado, y va a tener que pagar una suma de dinero igual a la mitad del valor excedido. Por ejemplo, si gastaste U$S 400, te pasaste U$S 100, así que lo que debes pagar es U$S 50.

"Si traes más de tres artículos iguales, se presume que la intención es comercializarlos. En ese caso, el funcionario de aduana puede resolver secuestrar directamente la mercadería", sentenció Celano.









Resolución Afip compras en el exterior