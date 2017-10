A un paso de la cárcel: qué puede pasar con De Vido luego de la sesión de hoy

Todo indica que Julio De Vido tiene las horas contadas en la Cámara de Diputados. Hoy, ese cuerpo parlamentario sesionará para tratar los pedidos de desafuero que hizo la Justicia y que pesan sobre el ex ministro kirchnerista. Cambiemos confía en obtener los votos necesarios para que el diputado del Frente para la Victoria sea desaforado.

Cinco diputados tucumanos están a favor de desaforar a De Vido

Los jueces Luis Rodríguez y Claudio Bonadio investigan al ex funcionario por presuntos sobreprecios en la mina Yacimiento Carbonífero Río Turbio y por sobreprecios y desvío de dinero en la compra de gas licuado, respectivamente.

Ambos magistrados no sólo pidieron el desafuero de De Vido, sino su inmediata detención, en el caso de que la Cámara apruebe sus requerimientos.

Cuáles son las causas que complican a De Vido y que están vinculadas con Tucumán

Ayer, la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió un dictamen aconsejando el desafuero del diputado kirchnerista. Lo firmaron el bloque Cambiemos, el Frente Renovador, el Bloque Justicialista, el Frente de la Concordia de Misiones, los bloques de Izquierda y GEN. En total, 23 de los 25 legisladores presentes. Los dos que no lo firmaron, Rodolfo Tailhade y Analía Rach Quiroga, del Frente para la Victoria. El resto de sus compañeros de bloque no asistió.

Hoy, los referentes de Cambiemos confían en sumar los votos necesarios para desaforar a De Vido. "Nuestra intención en principio es hacer una sesión reducida a lo indispensable, que es explicar las razones por las cuales se ha pedido el desafuero, analizarlas y votar", dijo Pablo Tonelli, oficialista y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, según la agencia DyN.

"Tenemos los números, holgadamente, para votar el desafuero de Julio De Vido. En nuestro bloque somos 87, y tengo entendido que nos van a acompañar también la izquierda, que anteriormente no lo había hecho, así como el massismo, el peronismo y veremos si el kirchnerismo también porque hasta ayer no se ponían de acuerdo", afirmó Waldo Wolff, ex vicepresidente de la DAIA y diputado oficialista, según Télam.

Si se llega a aprobar el desafuero, todo indica que De Vido será detenido hoy mismo. Según trascendió, durante las últimas horas, el ex ministro estuvo negociando con funcionarios judiciales las condiciones de la detención. Quiere evitar las fotos en las que se lo vea esposado, con chaleco antibalas y con casco, tal como aparecieron José López y Ricardo Jaime, entre otros kirchneristas que ya están tras las rejas.