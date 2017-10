Se accidentó Sol Pérez en un ensayo del Bailando: "me golpeé al lado del huesito dulce"

Sigue la ola de lesiones en el Bailando. Después de la fractura de tabique de Macarena Rinaldi y del fuerte golpe en la nariz de La Bomba Tucumana, Sol Pérez preocupó a todos.



¿Qué pasó? Según informa el sitio de El Trece, la chica del clima de TyC Sports estaba ensayando el Rock en el estudio de Showmatch y terminó en el piso.



"Estábamos haciendo un truco, que era con dos vueltas en el aire. En la segunda vuelta, me solté de Fernando (Bertona) y me caí al piso. El golpe fue al lado del huesito dulce, me maté. Fue mi culpa", relató la participante en La previa del show (Ciudad Magazine).





"Me pusieron una crema y un aceite, pero esta noche vamos a hacerlo bien. El vivo tiene la adrenalina que te hace olvidar de todo", concluyó la diosa.