Se reunieron Manzur y Uñac, dos gobernadores peronistas que ganaron claramente el domingo

La campaña electoral con vistas a 2019 ya está en marcha, y así lo dejaron en claro hoy Juan Manzur (Tucumán) y Sergio Uñac (San Juan), los dos únicos gobernadores peronistas que se impusieron con claridad en los comicios parlamentarios nacionales del domingo último.

Ambos mandatarios se reunieron este mediodía en un almuerzo en San Juan, donde hablaron sobre los resultados de las elecciones y comenzaron a delinear lo que podría ser un frente opositor de gobernadores peronistas, que buscará imponerse ante una posible avanzada del kirchnerismo en el Senado nacional, con Cristina Kirchner a la cabeza.





El Frente Justicialista por Tucumán obtuvo el 46,86% de los votos contra el 32,57& de Cambiemos por el Bicentenario, mientras que el Frente Todos, del oficialismo sanjuanino, logró el 53,65% de los votos, contra el 31,52% de Cambiemos.

Posturas

Por lo pronto, Uñac descartó que vaya a postularse para ser candidato presidencial por el peronismo en 2019. "Creo que hay compañeros de mucha valía, que tienen el perfil necesario. Si me preguntan la pretensión para 2019, si los sanjuaninos lo estiman oportuno, es reelegirme en la provincia. El desafío para 2019 no pasará por mi persona; no es que me baje, sino que nunca me subí”, explicó el mandatario cuyano a la prensa. “Llevo un año y medio al frente de la gobernación; tengo un compromiso con los sanjuaninos", apuntó.

Manzur, por su parte, enfatizó: "soy gobernador dos años más y tenemos que seguir gobernando. Este es el gran desafío, mirar para adelante a través de los consensos y el diálogo. Buscar puntos de acuerdo”, afirmó.