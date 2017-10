Diputados trata en comisión el desafuero de De Vido que pidió la Justicia

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se encuentra reunida en una sesión especial, para votar los pedidos de desafuero contra el ex ministro Julio De Vido, pese a que el diputado kirchnerista pidió licencia con el fin de evitar la quita de su inmunidad como parlamentario.

En una carrera contra reloj para evitar su desafuero, De Vido mandó ayer una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzo, para pedir licencia como legislador, y formalizó también su renuncia a la presidencia de la comisión de Energía, que presidía desde marzo de 2016.

Todas las acciones de los últimos días del ex funcionario no sirvieron para detener la ofensiva de Cambiemos en su contra que, con los dos pedidos de desafuero de los jueces Luis Rodríguez y Claudio Bonadio, hoy buscará firmar el despacho de mayoría en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se dará luz verde a las solicitudes judiciales. Precisamente, Bonadio rechazó conceder la excarcelación al actual diputado y ex ministro de Planificación Federal kirchnerista, en la causa en la que lo procesó con prisión preventiva por la compra de buques con gas licuado, informaron hoy fuentes judiciales

De Vido tampoco recibió el respaldo de ningún miembro de su bloque, el Frente para la Victoria, cuyos miembros hoy se llamaron a silencio y hoy mantuvieron una reunión previa al plenario de la comisión de Asuntos Constitucionales para definir la postura que asumirán ante los pedidos de los jueces.

Maniobra distractiva

Por lo pronto, la comisión de Asuntos Constitucionales se encuentra reunida para firmar el despacho de comisión, según confirmó su titular, el macrista Pablo Tonelli, quien calificó de "mera maniobra distractiva" al pedido de licencia del diputado kirchnerista.

"A mi juicio no cambia nada porque el pedido de licencia es una mera maniobra distractiva y si la cámara le concediera licencia, que espero que no ocurra, seguirá protegido por los fueros porque seguiría siendo diputado. La única forma es que deje de ser diputado o que renuncie y la renuncia sea aceptada por la cámara", precisó Tonelli.

Reiteró, además, que "la renuncia tendría el mismo efecto del desafuero porque deja de ser diputado".

De esta manera, el interbloque Cambiemos dará hoy un paso sustancial para poder votar el miércoles en una sesión especial la quita de fueros al ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, con el fin de facilitar la detención del legislador del Frente para la Victoria.

Sin embargo, para que el oficialismo logre su objetivo necesita el respaldo de los dos tercios de los diputados presentes en el recinto de sesiones, y para eso precisa el apoyo de la mayoría de los bloques que apoyan el desafuero y la ausencia de algunos legisladores K.

De hecho, Cambiemos tiene asegurado el respaldo de su propio bloque, la mayoría de los grupos del Frente Renovador y del justicialismo, y de otras bancadas como el Movimiento Evita, la Izquierda y los misioneros que votaron en contra de la expulsión del ex ministro en julio cuando el oficialismo promovió su expulsión por inhabilidad moral. (Télam)