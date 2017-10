Maradona: "me dolió en el alma darle el 'The Best' a Ronaldo y no a Messi"

BUENOS AIRES.- "Darle el The Best a Ronaldo me dolió en el alma por no dárselo a (Lionel) Messi", aseguró Diego Maradona en un reportaje concedido a la señal de cable TyC Sports.

"El Diez" fue junto a otra leyenda del fútbol, el brasileño Ronaldo Nazario, designado para entregar el máximo premio otorgado en la gala de la FIFA, que se llevó a cabo en el majestuoso teatro London Palladium.

Ayer, Diego había elogiado al rosarino a través de su cuenta de Instagram.

"Este es uno de los días más felices desde que deje la selección, encontrarme con un hombre que nunca se olvidó de las charlas mías. Soy un afortunado @leomessi", escribió Maradona.

En la previa de la ceremonia, Maradona expresó como "puro cuento" supuestas críticas o un distanciamiento con la figura máxima de Barcelona, de España, quien clasificó a la Argentina para el Mundial de Rusia 2018. (Especial-Télam)