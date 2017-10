Todo lo que hay que saber sobre el partido Atlético-Vélez

Atlético se enfrentará esta noche con Vélez por otro pasaje a las semifinales de la Copa Argentina, instancia a la que ninguno de los equipos protagonistas del encuentro llegó antes.

Conocé todos los detalles del partido entre el "decano" y el "fortín".

*Estadio, horario y árbitro del cotejo:

* Se jugará en el estadio "15 de Abril", de Unión de Santa Fe. Comenzará a las 21.10 y dirigirá Facundo Tello.

*Canal por el que podrá verse el encuentro:

* TyC Sports.

*¿Cuál será la recompensa para el ganador de la llave?

*El equipo que logre adjudicarse este cruce de cuartos de final por la Copa Argentina se enfrentará en semis con Rosario Central, que ayer dejó afuera a Godoy Cruz de Mendoza al derrotarlo 3-2.

*¿Cuál fue el camino recorrido hasta aquí por los dos equipos?

* El cuadro "abiceleste" comenzó eliminando a All Boys 4-1 con tiros desde el punto penal (1-1), después eliminó a Independiente (2-1) y a Sarmiento (4-0). Vélez, en tanto, no recibió goles en su arco y superó a Leandro N. Alem (1-0), Aldosivi (1-0), y Huracán con definición de disapros desde los once metros 3-1 (0-0).

* Ambas escuadras presentarán modificaciones.

* El técnico "decano" Ricardo Zielinski no definió aún si incluye a Miloc o Freitas en la zona de volantes; Guillermo Acosta arrancará como lateral derecho en lugar de Romat y Favio Álvarez, de gran tarea contra River, reemplazará a Gervasio Núñez.

Por el lado de Vélez, César Rigamonti, Cubero, Mauricio Toni, Fausto Grillo y Leandro Desábato ingresarán en lugar de Alan Aguerre, Fabricio Alvarenga, Giannetti, Cufré y Cáseres, respectivamente.

*El "decano" tiene un historial claramente desfavorable ante los de Liniers:

* Nunca se enfrentaron por copas nacionales y en Primera División, el historial general entre los tucumanos y el 'Fortín' no registra antecedentes por copas nacionales, pero por el campeonato de primera división, se enfrentaron ocho vecdes, con seis victorias para Vélez (la última por 2-0 en la actual Superliga) y dos empates.

*Las posibles formaciones:

*Atlético: Cristian Lucchetti; Guillermo Acosta, Jonathan Cabral, Franco Sbuttoni y Cristian Villagra; David Barbona, Rodrigo Aliendro, Gonzalo Freitas o Dardo Miloc y Favio Álvarez; Luis Rodríguez e Ismael Blanco. DT: Ricardo Zielinski.

Vélez Sársfield: César Rigamonti; Fabián Cubero, Emiliano Amor, Mauricio Toni y Fausto Grillo; Gastón Díaz, Leandro Desabato, Nicolás Domínguez y Matías Vargas; Federico Andrada y Maximiliano Romero. DT: Omar De Felippe.