El sargento Juan Domingo Andina viajaba en su moto anoche por Próspero Mena y avenida Independencia cuando fue interceptado por ocho motociclistas que habrían intentado robarle la mochila , en la que habría tenido una gran suma de dinero. Luego de dispararle un balazo en la cabeza y dos en el pecho, los agresores escaparon. Si bien todo indica que se trató de un robo -con una posible entregada-, existe una línea sentimental que aún no se descartó.

3. Luque dijo que su empresa no repartió tickets para los políticos

El empresario supermercadista Emilio Luque habló ayer sobre la polémica que involucra a los tickets con los que se adquieren mercaderías en sus locales. “No tengo nada que ver con la campaña; no hay personal de la compañía que tenga que ver con ningún político”, indicó. Dirigentes del Frente Justicialista por Tucumán y de Fuerza Republicana habían denunciado que Cambiemos repartió boletas de sus candidatos junto con tickets de supermercados por un valor de $ 150 per cápita. Las denuncias trascendieron en las redes sociales y llegaron, incluso, hasta el Juzgado Federal con competencia electoral.