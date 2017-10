Desafectan al policía que agredió a periodistas tras el acto oficialista en la Casa de Gobierno

Un policía que formaba parte de la custodia del vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, quedó desafectado de sus tareas luego de que saliera a la luz un video donde se lo muestra agrediendo a un equipo periodístico de Canal 26, que anoche cubría los festejos en la Casa de Gobierno por el resultado de las elecciones.



La decisión fue tomada por el propio Jaldo, quien afirmó a LA GACETA que al enterarse de la noticia pidió que sea apartado del cuerpo y que sea investigado por el hecho.

"Recién me estoy dando con lo que pasó y la verdad es que cosas como estas no deben suceder. He solicitado que se abra una investigación contra esta persona y que quede desafectado del destacamento de la Legislatura donde estaba prestando servicios", explicó el electo diputado nacional por el Frente Justicialista por Tucumán.



"Me solidarizo y me pongo a entera disposición del periodista y del camarógrafo que sufrieron las agresiones. Anoche había mucha gente y, la verdad, no sé quiénes estaban atrás mío. La Policía es quien pone la seguridad, por eso pediré que se investigue todo", aclaró Jaldo.





Anoche, en la puerta de la Casa de Gobierno, el periodista Sergio Silva y el camarógrafo Andrés Figueroa fueron agredidos por un guardia de seguridad de Jaldo. La agresión quedó registrada en un video que se conoció durante la jornada de hoy.



En la grabación se observa a un individuo que, luego de cruzar palabras con Silva, se dirige al camarógrafo y le atina una patada. Silva confirmó el ataque y expresó que evalúa realizar una denuncia contra el agresor, que hasta hoy prestaba servicios de seguridad en la Legislatura.



En una fotografía se pude observar a la misma persona cerca de los referentes del PJ local –José Alperovich, el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo-, durante el discurso electoral en la escalinata de Casa de Gobierno.