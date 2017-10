Cristiano Ronaldo fue inalcanzable para Messi en la votación del premio "The Best"

El astro portugués Cristiano Ronaldo resultó inalcanzable para el crack Lionel Messi en la votación para el premio The Best de la FIFA, como mejor jugador según la opinión de entrenadores y capitanes de seleccionados, periodistas y aficionados.

Cristiano Ronaldo ganó el premio "The Best" al mejor jugador del mundo



Ronaldo, que ganó por segunda vez consecutiva, fue elegido por el 43.16 % de los votantes, según confirmó la FIFA en su sitio oficial, seguido de Messi con 19.25% y el brasileño Neymar con 6.97%.

Los guarismos del atacante estrella de Real Madrid de España se desglosaron de la siguiente manera: 10.72% (entrenadores); 11.11% (capitanes); 12.42 % (periodistas) y 8.91 % (aficionados). En tanto, para Messi fueron: 5.5%, 4.69%, 4.75% y 4.31%, respectivamente.

Tanto Ronaldo, capitán de Portugal, como Messi, de la Argentina, no se eligieron. El luso votó por el croata Luka Modric, el español Sergio Ramos y el brasileño Marcelo. El rosarino optó por el uruguayo Luis Suárez, el español Andrés Iniesta y Neymar.

Los DT argentinos brindaron su apoyo a Messi para The Best. Jorge Sampaoli, José Pekerman (Colombia), Ricardo Gareca (Perú) y Héctor Cúper (Egipto) consideraron al máximo goleador histórico del seleccionado argentino como el mejor de 2017. La excepción fue Gustavo Quinteros, ex técnico de Ecuador, quien se inclinó por Cristiano.

