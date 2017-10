Con el nuevo aumento, el precio de la nafta en la Argentina es el segundo más caro de la región

Con la aplicación del ajuste de alrededor de un 10% en los precios de los combustibles al público, la nafta pasó de costar U$S 1,15 por litro promedio a U$S 1,28. Así, los precios de Argentina superaron los valores vigentes en Chile y en Brasil, y se ubicaron en segundo lugar en América Latina como la más cara, después de Uruguay, señaló hoy la consultora local Invenómica.

“Todo esto -explicó el análisis- se da en el marco de la voluntad del Gobierno (nacional) de reducir su nivel de intervención en la determinación de precios de los combustibles”.

Con el reciente incremento, el precio de la nafta redondeará un incremento del 25,9% en lo que va del año, precisó Invenómica.

Esa suba, compara el informe, es “bastante superior a la inflación acumulada, del orden del 19,5%", y representó un salto muy por encima de la evolución del tipo de cambio nominal del peso (10% frente al dólar).

¿Cuánto cuesta ahora llenar el tanque en Tucumán?

El precio de la nafta en Uruguay es de U$S 1,55 por litro; en Chile asciende a U$S 1,23; y en Brasil es de U$S 1,22, agregó la firma.

Si bien el informe no hizo referencia a la incidencia de los impuestos en cada país, precisó que el precio del combustible argentino supera en torno de un 30% al que se expende en Perú (U$S 1,05 el litro); Paraguay (U$S 0,99); y México (U$S 0,94).

Los tres países de la región más baratos, a la hora de cargar el tanque de los vehículos, son: Ecuador (U$S 0,39 por litro de nafta); Bolivia (U$S 0,54); y Colombia (U$S 0,76), concluyó Invenómica. (Télam)