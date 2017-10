Luis D'Elia le exigió a Cristina Kirchner una autocrítica luego de tres derrotas consecutivas

El piquetero Luis D'Elía cuestionó el desempeño de Cristina Kirchner en las elecciones legislativas de ayer y le pidió una autocrítica luego de sus tres derrotas consecutivas del peronismo.

"Hoy a las 11 en Comodoro Py voy a escuchar los alegatos del fiscal y la defensa respecto de aquel intento de golpe contra Cristina el 25 de mayo de 2008. La semana que viene escucharé la condena de los jueces. Ese día las patronales del campo quisieron destituir a Cristina y con un grupo de compañeros evitamos el golpe. Era el día 14 del lock-out". De esta manera inició su editorial en radio Rebelde el ex dirigente kirchnerista, destaca Argnoticias.com.

Con relación al triunfo de Cambiemos en las elecciones parlamentarias, el dirigente social mostró su descontento desde temprano y publicó en Twitter: "2013 2015 2017 Tres derrotas consecutivas Cual es la autocrítica @CFKArgentina ???".

2013

2015

2017

Tres derrotas consecutivas

Cual es la autocrítica @CFKArgentina ??? — Luis D'Elia (@Luis_Delia) 23 de octubre de 2017

"Hoy estamos solos y probablemente nos condenen. Yo no soy nadie. Un compañero más. Y cuando veo que perdimos por tercera vez consecutiva no quiero recorrer el camino trucho de alabanzas que ya no me salen, quiero preguntarme qué pasó. ¿Por qué perdimos en 2013, 2015 y 2017?", se cuestionó el activista.

"¿Qué pasó que bajamos del 54 a hoy que tenemos 37? ¿Qué pasó que perdimos 20 puntos?", siguió preguntándose el militante kirchnerista.

La campaña de Scioli

Recordó los comicios presidenciales pasados y habló sobre la derrota de Daniel Scioli: "¿Todos nos rompimos el alma para que ganara Scioli o hubo algunos que miraron para otro lado, que querían que perdiera porque total íbamos a volver?".

D'Elia criticó el despegue de CFK del kirchnerismo y alertó: "a mi juicio hubo cosas que se hicieron definitivamente mal. No estoy de acuerdo con que Cristina haya renunciado a la identidad kirchnerista. No estoy de acuerdo. Creo que el kirchnerismo es un nuevo sujeto histórico. Es el peronismo del siglo XXI. Es un error haber negado el kirchnerismo".

"Resolvimos mal la interna", continuó disgustado y consideró: "Tendría que haber dejado a Randazzo adentro. Cristina tendría que haber sido la candidata de todos, de 10 listas distintas".

El piquetero no dejó ningún sector kirchnerista libre de culpa y apuntó contra la organización liderada por Máximo Kirchner: "hay que poner fin a la hegemonía camporista, que destruye todo lo construido"; y desaprobó la forma en que se manejó la ex mandataria en las últimas semanas: "no se le gana a Macri pareciéndose a Macri. Es un error conceptual que se cometió en esta campaña".

Si bien declaró que no desea "ningún cargo" y que le gustaría que Cristina Kirchner "sea presidenta en 2019", recriminó: "Cristina no escucha a los nacionales populares revolucionarios, para ella somos piantavotos".

"No me voy a ir del kirchnerismo, pero tampoco me voy a callar más. Voy a exigir organización, voy a exigir debate. Qué bueno sería que la propia Cristina nos convoque a todos a una gran asamblea. Ojalá que nos escuche", concluyó.