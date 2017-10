Cristiano Ronaldo es nuevamente favorito para obtener el premio "The Best"

LONDRES.- El futbolista portugués Cristiano Ronaldo podría superar hoy a Lionel Messi en número de distinciones individuales al mejor jugador del mundo. Entre los asistentes a la gala, que se llevará a cabo en el célebre teatro London Palladium, estarán el titular de la FIFA, Gianni Infantino, y también Diego Maradona. La cremonia será transmitida por ESPN 2.

El delantero del Real Madrid es el gran favorito para llevarse en Londres "The Best", el galardón creado por la FIFA en 2016 después de que "France Football" pusiera fin a su colaboración con el ente rector del fútbol para entregar el Balón de Oro.

Messi y el brasileño Neymar son los otros finalistas, aunque todas las apuestas dan como favorito a Cristiano Ronaldo.