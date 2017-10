¡Flor de susto! Jugaba en su casa y le cayó un rayo encima

El fuerte temporal que azotó el fin de semana causó estragos en Posadas y en la ciudad paraguaya de Encarnación. Una de las imágenes que se viralizó en las redes es la de un niño de 12 años sufrió la caída de un rayo mientras jugaba en el fondo de su casa, en plena tormenta eléctrica.

"Estaba con mi hija en la pieza calmándola, porque le tiene pánico a los rayos. Entonces, la señora que trabaja en casa me cuenta que mi otro hijo estaba paseando en la lluvia y lo empecé a filmar porque estaba haciendo una gracia, y justo al lado le cayó el rayo. Gracias a Dios no le pasó nada", le explicó a Infobae la madre, Carolina Kotur.



El niño jugaba con un paraguas en la bajada de la canaleta del techo de su casa cuando decidió caminar por el fondo. En ese momento, un rayó hizo explotar su paraguas, ante la mirada de su madre, que registró toda la escena con un teléfono.



Por suerte, el pequeño no sufrió lesiones pero, sin dudas, nunca más querrá jugar debajo de la lluvia.