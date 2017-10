Desde ahora, Cristina tiene fueros en medio del avance de causas judiciales en su contra

La ex presidenta, Cristina Fernández, se convirtió hoy en senadora nacional y por lo tanto goza de fueros parlamentarios, más allá de que asumirá su banca recién en diciembre. El constitucionalista Daniel Sabsay explicó que la inmunidad comienza en el momento en que el candidato es electo, aunque jure por su banca el 10 de diciembre.



Los fueros le llegan a la ex presidenta en momentos en que avanzan varias causas en su contra: con la del dólar futuro ya elevada a juicio oral y procesada por dos casos de corrupción, como obra pública y "Los Sauces" como jefa de una asociación ilícita que defraudó a la administración pública y lavó dinero.



Para el jueves, además, está citada a indagatoria por el encubrimiento de los iraníes al ataque a la AMIA, a raíz de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, y tiene agendada otra declaración como sospechosa para el 9 de noviembre por el caso "Hotesur".



La ley de fueros establece que un legislador no puede ser encarcelado durante su mandato, a menos que haya sido desaforado, aunque sí puede llevarse adelante todo el resto del proceso judicial.



Este martes y el miércoles, en la Cámara Baja, el oficialismo impulsará la votación para lograr el desafuero del ex ministro de Planificación y diputado Julio De Vido.





El trámite responde a los pedidos formales de dos jueces federales: Luis Rodríguez, por la causa por Yacimientos Carboníferos Río Turbio, y Claudio Bonadio, por millonarios desvíos y sobreprecios en la compra de Gas Licuado Natural.Apenas pierda sus fueros De Vido quedaría preso, mientras que su mano derecha, Roberto Baratta, fue encarcelado el jueves pasado.